Зачем в Челябинске в реке Миасс экскаватор копается в грязи

Плавучий экскаватор в мутной воде Миасса вычерпывает черную грязь. Отважные челябинские утки, выводящие на нашей реке потомство, попрятались, напуганные лязганьем ковша. Реку чистят.

Конгресс-холл в Челябинске все же достроят, а набережную благоустроят 00:00 00:00

Челябинцев событие заинтересовало: известно, что рекой власти давным-давно не занимались. Разве что камыш косили в прошлом году. Мол, река — федеральная собственность, потому у Москвы и голова о Миассе болеть должна.

Но через год наш город принимает саммиты ШОС и БРИКС. Стыдно гостям показать реку, заросшую болотными кочками в самом центре.

Потому решили провести «косметический ремонт». Челябинская фирма «Акватехника» за 14 млн 800 тыс. руб. вычистит несколько точек в центре города — от моста по Свердловскому проспекту до участка между филармонией и цирком. К ноябрю обещают порядок.

БУДТО ГРЯДКУ ВСПАХАЛ

Соцсети полны фото и видео: черная, как нефть, вода, плавучая техника. Правда, многих работа экскаватора удивила:

— Ковш экскаватора ворошил донные отложения, будто грядку вспахивал. Чего же он там делает? — озадачены горожане.

Когда ковш опускается в реку, на поверхность он извлекает черную массу, больше похожую на нефть, чем на воду.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сейчас идет наладка техники, чистить начнем с 15 июня. Мы срезаем и удаляем корни сорной растительности. Перегружаем срезанное на самосвалы и отвозим на промежуточную точку, подсыхать. Затем отвозим на полигон ТБО, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель «Акватехники» Константин Важенин.

Он добавил, что его работники еще вручную вычистят русло и от бытового мусора. Это различные бутылки, банки, пластик, который всплывет в процессе чистки. Но донными залежами заниматься не планируют.

Эксперты уже назвали работу полумерами. Ликвидация только болотных кочек и камыша нужной проточности реки не даст. Скорость течения не вырастет. В застоявшейся воде вновь начнется заболачивание.

НЕ НАДО МУСОРИТЬ!

— А мы вычищаем набережную, — говорит руководитель благотворительного фонда «Экология Челябинска» Ильдар Файзуллин. — Особенно много мусора среди деревьев и у ограждения набережной после выходных: люди ленятся дойти до урн, швыряют банки, бутылки, пакеты на землю. Нужны предупреждающие таблички и штрафы за нарушение правил благоустройства.

Набережную в центре Челябинска обещают благоустроить уже в нынешнем году. Надеемся, грязнулям станет совестно мусорить.

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