Кому предъявят повышенный тариф?

Корректировка тарифов с учетом инфляции – стандартная процедура, которая проводится годами. Почему тогда заметно выросла цена киловатта для юридических лиц?

Сначала представим, как устроен тарифный «пирог». Он состоит из трех слоев. Первый – это доля производителей электроэнергии, то есть, электростанций. Они продают электроэнергию на оптовом рынке. Второй слой – доля сетевых организаций, в чьем ведении находятся линии электропередач. И третий слой – доля сбытовых компаний, которые покупает электроэнергию на оптовом рынке и продает ее в розницу.

Основная часть тарифного «пирога» приходится на производителей и сети, а сбытовая надбавка составляет около 5%. Например, одноставочный тариф для населения Челябинской области составляет 3,19 рублей за киловатт/час. Для жителей села и горожан, у которых в квартирах стоят электроплиты и котлы, он ниже – 2,23 рубля. Из них сбытовая надбавка для населения составляет 30 копеек. В этих копейках учитываются затраты на содержание и аренду помещений, оплата труда сотрудников, работа колл-центров, обслуживание кредитов, полученных на развитие компании, резервы по сомнительным долгам и другие моменты.

Именно размер сбытовой надбавки в тарифе претерпел изменения с учетом новой методики расчета, предложенной тарифным регулятором - Федеральной антимонопольной службой. Она опубликовала приказ об этом еще в конце ноября 2017 года. Методику назвали «эталонной», а ввели ее, чтобы сделать надбавку сбытовых компаний более прозрачной и стимулировать их к оптимизации издержек и повышению эффективности.

До этого надбавка сбытовиков была прямо пропорциональна затратам, в которых основную долю составляла оптовая цена электроэнергии. Соответственно, сбытовикам было без особой разницы, покупать электроэнергию на рыке дороже или дешевле, размер их заработка от этого не зависел. Не выгодно было сбытовикам и снижать расходы на аренду помещений и другие статьи, от которых зависел тариф.

По новой методике размер надбавки энергосбытовой компании зависит от унифицированной величины затрат на 1 кВт/ч. Сбытовики, сокращая издержки относительно эталонного показателя, могут оставлять себе сэкономленные средства. А оптовая цена купленной электроэнергии транслируется напрямую потребителю, и, чем дешевле она приобретена, тем больше возможностей предложить конечным потребителям наиболее привлекательную цену.

Эталон – законно утвержденный во всей стране в 2017 году документ, в котором содержатся коэффициенты и формулы расчета тарифов по регионам, объединенным в группы.

По новым правилам изначально предлагалось растянуть возможное повышение ставок для гарантирующих поставщиков до «эталона» на пять лет. Но в итоге решили так: тем, у кого текущие надбавки ниже эталонного показателя, дали три года, а тем, у кого выше – два года на их снижение.

Насколько стабильна будет ситуация в дальнейшем, либо бизнес вздрогнет от очередных новшества в следующем тарифном периоде? Как отмечал в газете «Коммерсант» заместитель руководителя ФАС Виталий Королёв, «В дальнейшем они будут корректироваться на прогноз социально-экономического развития РФ. И в этом смысле не будет необходимости пересматривать её часто. Это придаст определенную стабильность предпринимательскому сообществу».

Новые тарифные правила, которые в Челябинской области должны вступить в силу с 1 июля 2019 года, приняты в 2018 году. С 1 июля сбытовая надбавка для населения увеличивается с 30 до 45 копеек за 1 кВт/ч.

А для предприятий и организаций, энергопотребление которых не превышает 670 кВт, сбытовая надбавка вырастет почти в пять раз — с 0,117 до 0,557 рублей за 1 кВт ч. Для потребляющих от 670 кВт до 10 МВт и выше сбытовая надбавка увеличится вдвое.

Новый гарантирующий поставщик в Челябинской области по совпадению календарных дат приступит к своим обязанностям также с 1 июля. До этого гарантирующим поставщиком был «Челябэнергосбыт», который в итоге своей деятельности накопил долгов на 4,78 млрд. рублей и обанкротился. 3 июня Минэнерго РФ опубликовало приказ о присвоении «Уральской энергосбытоыой компании»» статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области. Компания выиграла конкурс на право выступать в этом статусе в апреле текущего года. Одной из задач, прописанных в условиях конкурса - погашение части накопленного прежним гарантом поставок электроэнергии долга перед другими участниками рынка.