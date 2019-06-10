Переход на цифровое ТВ в Челябинске: кого заставят платить за старый телевизор соседа

Жители дома № 58А по улице Гагарина с недоумением узнали, что управляющая компания собирает подписи за установку коллективной антенны. Многие давно смотрят кино и любимые передачи по кабельному ТВ. Переплачивать за ненужный девайс никто не хочет.

— Антенну хотят поставить за счет жильцов. Оплатить разрешают в рассрочку. По 16 рублей с квадратного метра. С моей квартиры выйдет около 700 рублей, — не довольна одна из жительниц дома.

КП-Челябинск разобралась, для кого эта антенна — пустышка, а кто не сможет смотреть без нее телевизор.

Напоминаем, уже в октябре Челябинская область полностью перейдет на цифровое вещание и перестанет принимать аналоговый сигнал.

ТАРЕЛКИ И КАБЕЛЬ НЕ ПОДВЕДУТ

— Люди, которые подключены к кабельному вещанию или через «тарелку» прямиком к спутнику, не должны волноваться. После перехода на цифровое вещание они будут стабильно, как прежде, смотреть ТВ по договору со своим оператором, — говорит начальник одного из управлений регионального министерства информационных технологий и связи Вера Санникова.

НЕ ВСЯКАЯ АНТЕННА ПРАВИЛЬНАЯ

В зоне риска окажутся те, кто «ловит» телевизионный сигнал по эфиру и пользуется домашней, выносной (например, на балконе) или коллективной (на крыше) антенной.

— Чтобы смотреть цифровое ТВ, необходим телевизор с встроенным цифровым тюнером DVB-T2 или специальная цифровая приставка и,обязательно — телевизионная дециметровая антенна, — говорит Вера Санникова.

Повезло тем, у кого антенна дециметровая (проверить просто: такая антенна с легкостью ловит канал «ОТВ»). Но и с дециметровой антенной могут возникнуть проблемы.

— Некоторые домашние и выносные антенны установлены в теневой зоне, где сигнал ловится плохо. Обычно на это жалуются жители первых этажей, а также жители микрорайонов с плотной застройкой. Например. «Парковый», «Парковый-2», отдельные микрорайоны ЧТЗ и ЧМЗ. В этом случае проблему может решить коллективная антенна на крыше. И позаботиться о ней нужно заранее. Сегодня только 15% домов в регионе сохранили коллективные телеантенны , — говорит Вера Санникова.

КАК С ДОМОФОНОМ: НЕ ВСЕ ХОТЯТ, НО ВСЕ ПЛАТЯТ

Что делать тем, кому антенна на крыше уже не нужна?

— Коллективная телеантенна считается общим имуществом дома. Если две трети жильцов подписались за ее установку, то и оставшимся придется платить. Это как с домофоном: не все хотят, но все платят, — говорит коммунальный омбудсмен по Челябинской области Анатолий Вершинин.

Омбудсмен советует не игнорировать общие собрания жильцов и обсудить с управляющей компанией и с провайдером, насколько выгодно их предложение. Может быть, оно вас привлечет.

Если вдруг заподозрите, что собрание прошло тайно, а подписи «за» в протоколе поддельные — жалуйтесь в Госжилинспекцию.

НА ЗАМЕТКУ

Как избавиться от антенны на крыше

Многие люди не пользуются коллективной антенной, однако платят за нее 15-40 рублей каждый месяц. Откажитесь от этой услуги в своей управляющей компании, и вам перестанут выставлять платежи.

Второй вариант: собрать собрание жильцов и проголосовать за демонтаж антенны.

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