Полнота не приговор: на вопросы об ЭКО отвечает врач — эндокринолог «Источник» Лариса Скакун
Какие симптомы чаще всего указывают на проблемы со «щитовидкой»? Как грамотно худеть, чтобы вес не возвращался вновь? Может ли образ жизни повлиять на гормональный фон? И когда следует показать ребенка врачу-эндокринологу?
На эти и другие вопросы читателей отвечает врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача по организационно-методической работе клиники «Источник» Лариса Скакун.
Лариса Скакун, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Источник».
Лариса Александровна ведет свою деятельность по следующим направлениям:
— Коррекция веса у взрослых при эндокринных заболеваниях;
— Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы;
— Ведение беременности у пациенток с эндокринной патологией;
— Обследование и лечение (совместно с дерматологом) акне, проблем с волосами и другими дериватами кожи;
— Лечение климактерического периода;
— Профилактика, диагностика и лечение сахарного диабета 1 и 2 типов;
— Разработка индивидуальных диет для пациентов с сахарным диабетом;
— Профилактика, диагностика и лечение эндокринных заболеваний.
Клиника «Источник» — это многопрофильная клиника, обладающая полным набором всех необходимых ресурсов для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей, включая скорую и неотложную медицинскую помощь.
Удобное расположение клиники, просторная парковка перед входом, гибкое расписание приема специалистов, высокий уровень сервиса, возможность удаленной записи к врачу сделают посещения «Источника» максимально комфортными для пациентов.
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