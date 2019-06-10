2019-06-10T16:17:41+03:00
Общество

Полнота не приговор: на вопросы об ЭКО отвечает врач — эндокринолог «Источник» Лариса Скакун

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Какие симптомы чаще всего указывают на проблемы со «щитовидкой»? Как грамотно худеть, чтобы вес не возвращался вновь? Может ли образ жизни повлиять на гормональный фон? И когда следует показать ребенка врачу-эндокринологу?

На эти и другие вопросы читателей отвечает врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача по организационно-методической работе клиники «Источник» Лариса Скакун.

Лариса Скакун, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Источник».

Лариса Скакун, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Источник».

Лариса Александровна ведет свою деятельность по следующим направлениям:

— Коррекция веса у взрослых при эндокринных заболеваниях;

— Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы;

— Ведение беременности у пациенток с эндокринной патологией;

— Обследование и лечение (совместно с дерматологом) акне, проблем с волосами и другими дериватами кожи;

— Лечение климактерического периода;

— Профилактика, диагностика и лечение сахарного диабета 1 и 2 типов;

— Разработка индивидуальных диет для пациентов с сахарным диабетом;

— Профилактика, диагностика и лечение эндокринных заболеваний.

Клиника «Источник» — это многопрофильная клиника, обладающая полным набором всех необходимых ресурсов для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей, включая скорую и неотложную медицинскую помощь.

Удобное расположение клиники, просторная парковка перед входом, гибкое расписание приема специалистов, высокий уровень сервиса, возможность удаленной записи к врачу сделают посещения «Источника» максимально комфортными для пациентов.

Клиника «Источник» — участник проекта «Клиника года-2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Клиника «Источник»

г. Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

ул. Градостроителей, 1/3 (перед въездом в поселок «Лесной остров»), тел.: (351) 77-88-906, источниклесной.рф

Скорая медицинская помощь: (351) 77-88-911 (круглосуточно)

КлиникаИсточник.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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