2019-06-11T15:10:48+03:00
Общество

Родителей возмутили самовольные короткие дни в челябинских детсадах

Воспитатели требуют, чтобы малышей забирали раньше. Законно ли это, отвечает министерство образования
Ирина ГОЛЛАЙ
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В садиках перед праздниками просят забрать детей пораньше. Фото: Иван ВИСЛОВ.В садиках перед праздниками просят забрать детей пораньше. Фото: Иван ВИСЛОВ.
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Эту рабочую неделю разорвал праздничный выходной — День России. Правда, многим челябинцам не до отдыха, ведь начался сезон отпусков. Кто не уехал к теплому морю, вкалывают за себя и товарища.

— А тут еще садик играет на нервах. Вчера сказали забрать ребенка пораньше: в садике будет короткий день. И кто меня отпустит с работы? — говорит мама дошкольника Алла.

Родителей возмутили самовольные «короткие дни» в челябинских детсадах

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Челябинка сетует, что и так каждый день отпрашивается у босса пораньше. Садик работает до шести вечера, а она — до половины шестого. Еще сорок минут Алла едет в маршрутке и бежит с остановки до группы.

— Прихожу самой последней. Сын, как правило, сидит один. Изредка с другим мальчиком. Остальных ребят давно забрали. Мне стыдно, как провинившейся школьнице. Но выхода я не вижу. Не менять же работу! — разводит руками Алла.

Есть ли выход из этой непростой ситуации, мы разбирались со специалистом министерства образования Челябинской области.

ГРАФИК РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА НЕ СОВПАДАЕТ

Режим работы детских садов определяет учредитель. В Челябинске это городской комитет по делам образования. А графиков всего два: с 7.30 до 18.00 (то есть садик открыт в течение 10,5 часов) или с 7.00 до 19.00 (в этом случае садик открыт 12 часов).

— Не успевают забрать детей те родители, чьи сады закрываются в шесть. Но они могут обратиться к заведующей детским садом, а она — к учредителю с просьбой изменить график. Правда, будьте готовы, что тогда вырастет и оплата за сад, ведь воспитатели будут работать дольше, — говорит пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Учредитель обычно не против продления графика и идет навстречу детскому саду, выделяя ему дополнительное финансирование.

В будущем все детские сады России хотят перевести на «семейный график» работы, удобный для мам и пап. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Летом в садиках проведут опрос родителей. А уже осенью многие садики продлят работу до 19:00.

КОРОТКИЕ ДНИ? ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ

С короткими днями все не так просто. Официально их попросту нет.

— Воспитатель отрабатывает не смену, а четко установленные рабочие часы. Поэтому короткие предпраздничные дни не предусмотрены в детских садах законом. На заявление забрать ребенка пораньше вы можете реагировать как на личную просьбу. Воспитатели тоже люди и хотят поскорее попасть домой.

ЕСЛИ МАМА ЗАДЕРЖАЛАСЬ

Хорошо, если в садике есть дежурные воспитатели. Ребенка запоздавших родителей можно сдать в их руки. А если нет?

— Когда близкие не успевают забрать ребенка, следует позвонить воспитателю, предупредить. Оставлять малыша с охранником или со сторожем, по закону, нельзя. Воспитатель будет сидеть с ребенком до вашего прихода. А если мама не позвонит, он имеет полное право заявить о вашей пропаже заведующей детсадом и даже в полицию. Не забывайте, что родители также обязаны соблюдать договор с детским садом и забирать ребенка вовремя, — напоминает Светлана Платонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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