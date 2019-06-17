«Стальные кобры»: пенсионерка-байкер из Челябинска организовала свой мотоклуб и дает фору молодым мотоциклистам

Одна из первых женщин-байкеров в Челябинской области Севастьяна Самородок гоняет на мотоцикле больше 40 лет. Свой возраст тетя Сева не афиширует — ощущает себя гораздо моложе. Но, признается, что она уже на пенсии.

Пенсионерка-байкер из Челябинска организовала мотоклуб «Стальные кобры» 00:00 00:00

На дороге мотоциклистка выделяется — черный байк Honda Steed 400 с кофрами по боками и «батонами» — продолговатыми сумками — спереди и сзади, кожаный костюм, жилетка с мото-значками и нашивками. Главная фишка — кислотно-желтый шлем с розовой косичкой.

Фирменный шлем весит, кстати, почти 2 кг.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Косичку Севастьяне подарили на челябинском мотофестивале. Байкерша говорит, что во время езды искусственные волосы совсем не мешают, только немного растрепываются на ветру, но это поправимо лаком.

— Меня часто фотографируют на дороге. Недавно мое фото облетело соцсети. Людям стало интересно, куда же она такая поехала. А я просто выехала в магазин за хлебушком, — говорит Севастьяна.

Севастьяна Самородок за рулем почти всю жизнь.

По образованию Севастьяна руководитель оркестра народных инструментов, окончила колледж культуры. Играет на балалайке, аккордеоне, фортепиано и домре. Младший сын пошел в нее — музыкант, играет в кавер-группе. Увлечений по молодости было море: и рисовала, и фотографировала, и писала стихи. Но любовь к мотоциклам победила все.Севастьяна впервые прокатилась на мотоцикле еще десятилетней школьницей, когда отдыхала на каникулах в селе. Правда, в качестве пассажира. В 14 лет сама села за руль — друг научил управлять «Минском». В 19 лет сдала на права и с тех пор старается не расставаться с двухколесным другом.

Всегда с собой символ мотоклуба «Стальные кобры».Фото: Валентина ВАГАНОВА

На сиденье настоящая шкура волка - подарок от знакомого байкера.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мотоциклистка всегда возит с собой плюшевую синюю змею — это символ ее мотоклуба «Стальные кобры». Севастьяна организовала его пять лет назад.

В «Стальных кобрах» пока пять человек, возраст от 20 до 40 лет. Но участницы надеются, что ряды женщин-байкеров еще пополнятся.

По словам Севастьяны, собрать женский мотоклуб сложно — девушки выходят замуж, рожают детей, мотоцикл уходит на второй план. А после декрета мало кто снова садится на байк.

У Севастьяны самой был долгий перерыв — занималась семьей и домом. С мужем, кстати, он тоже мотоциклист, они вырастили троих сыновей. Сейчас один уже сам родитель — воспитывает дочку.

У Севастьяны трое сыновей и внучка.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Парни мотоциклами не «заразились», ездят на машинах. Но хобби родителей уважают. «Хонду» Севастьяне подарил младший сын три года назад на День матери. До этого она гоняла на Yamaha 125. Проехала на нем больше 100 тыс. км.

Супруг пока на мотоцикле не ездит — некогда ему. А раньше пара часто колесила вдвоем. А вот Севастьяна часто уезжает. Но по дороге всегда звонит родным, сообщает, где она едет, чтобы не переживали.

На ветровом стекле - логотип родного клуба.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мотоциклистка соблюдает правила, старается ездить аккуратно и не спешить. Лететь по дороге на бешеной скорости — не ее история. Да и по нашим дорогам не разгонишься — кругом ямы.

— У меня в страховке ни одной аварии. Бывало, что подрезали, падала. Но вставала, отряхивалась и ехала дальше. Поломок у меня тоже не было, но набор инструментов всегда вожу с собой и пятилитровую канистру бензина — на крайний случай.

Водительский стаж Севастьяны - больше 40 лет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

За одно лето Севастьяна посещает десять мотофестивалей по всей стране. С собой всегда у нее палатка, туристический коврик, раскладной стул и припасы.

— Езжу больше по Уралу. Самое дальняя поездка была в Югорск, это Ханты-Мансийский автономный округ — туда-обратно 2700 км.

В этих сундуках мотоциклистка возит все необходимое для поездок.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня, 17 июня, Всемирный день мотоциклиста. От всей редакции поздравляем Севастьяну с профессиональным праздником!

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