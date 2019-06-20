Чтобы вылечить дочь, семья из Узбекистана продала все и уехала в Челябинск

Болезнь Нигины началась как простуда: температура, ломота в теле. Спустя несколько дней девочка перестала ходить. Доктора взяли анализы и огласили диагноз: рак крови.

Случилось это в Ташкенте, четыре года назад. Самой Нигине тогда исполнилось всего два года.

ДЕНЕГ ХВАТИЛО НА НЕДЕЛЮ...

— Было страшно. Не покидало ощущение безысходности. Болезнь очень тяжелая, а бесплатно в Узбекистане не лечат даже детей. Чтобы спасти Нигину, нам пришлось искать деньги, ведь платить приходилось буквально за все: за лекарства, питание и отдельно за койку. Даже на станцию переливания крови мне приходилось ходить самому и искать подходящего донора. Причем, трем донорам из десяти мне пришлось заплатить, — рассказал КП-Челябинск папа Нигины Артур Шамсутдинов.

Семья жила на съемной квартире. Первым делом родители продали ценные вещи: ноутбук, телевизор, украшения мамы… Денег хватило всего не неделю лечения.

Потом папа засел в интернет. После работы, до трех-четырех часов ночи Артур писал посты в социальных сетях, просил помощи.

— За три курса лечения мы отдали почти 12 тысяч долларов, — рассказывает Артур. — Что я мог продать, чтобы набрать эту сумму? Без помощи посторонних справиться невозможно. Спасибо всем, кто принял нашу беду близко к сердцу, болезнь отступила, — рассказывает Артур.

СПАСТИ МОГУТ ТОЛЬКО В РОССИИ

Когда Нигина окрепла, пришли хорошие новости из России: до болезни Шамсутдиновы подавали заявку на переезд в РФ по программе «переселение соотечественников». Семье, в которой папа - татарин, а мама - башкирка, одобрили переезд.

— Сначала мы сомневались: в Челябинске у нас родня, но пугал холодный климат. Однако болезнь Нигины подтолкнула нас к переезду. Доктора предупреждали, что может быть рецидив. Второй раз мы не справились бы с такой ношей в Узбекистане. Спасти Нигину могут только в России, — признается Артур.

Вся семья борется за жизнь Нигины. На этом фото близкие еще не знают, что у девочки рецидив. Фото: из семейного архива.

Семья уже получила гражданство России и несколько лет живет в Челябинске на съемной квартире. Артур работает оператором котельной на заводе, супруга дома ухаживает за Нигиной, старшая дочка учится в школе. Под свою опеку Нигину взял благотворительный фонд для ребят с онкологией «Искорка». Этой весной шестилетнюю девочку пригласили принять участие в Играх победителей для ребят, перенесших рак.

— Мы пошли за справкой о допуске к соревнованиям. Анализы показали, что болезнь вернулась, — говорит Артур.

КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНА НЕМЕДЛЕННО

Сейчас Нигина и ее мама проходят курс лечения в онкогематологическом отделении областной детской больницы. Их лечат бесплатно. Но и в России без помощи волонтеров никак.

— Есть объективные причины, по которым не всегда возможно получить медицинскую услугу за счет государства. Иногда нужно начать принимать редкий препарат немедленно, а процедура госзакупки требует времени. Иногда требуется лекарство, которое еще не зарегистрировано в России. Тогда и подключаются фонды и жертвователи, — объясняет председатель фонда «Искорка» Евгения Майорова.

Как и все девочки, Нигина любит наряжаться. Фото: из семейного архива.

На деньги, собранные «Искоркой», Нигине установили купленный за 26 тысяч рублей резервуар Омайя — он позволяет вводить препараты химиотерапии прямо в мозг, что более эффективно.

Лечение идет тяжело. Но врачи и родители борются за Нигину, а помощь «Искорки» увеличивает ее шанс на победу.

Если вы можете помочь Нигине и другим ребятишкам, оставьте свое пожертвование на сайте «Искорки».

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