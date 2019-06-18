Глава Курганской области попросил не превращать его инстаграм «в лавочку»

Моду вести инстаграм сначала задали и без того известные в стране чиновники: Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Сергей Собянин. А теперь и «политическая молодежь» подтянулась. Следуя тренду, страничку в соцсети завел Вадим Шумаков. Его недавно назначили врио губернатора Курганской области.

Впереди выборы, и назначенец решил идти в народ. А где как не в Сети узнать все чаяния избирателя и показать, что ты свой. Ведь любой может в два этапа по экрану мобильного отправить главе региона жалобу или просто пожелать удачного дня. Такая близость людям нравилась, но вот один из последних постов немного смутил пользователей.

Врио отрезал, что не позволит превратить свой аккаунт «в лавочку у подъезда», а с жалобами отправил обращаться к психотерапевту.

«Уважаемые друзья. Напоминаю, что эту страницу я завёл для того, чтобы откровенно, от первого лица, рассказывать вам о тех шагах, которые мы предпринимаем, и о мероприятиях, направленных на развитие нашего региона.

Учитывая это, я не могу дать превратить ее в подобие «лавочки у подъезда», где можно сплетничать, огульно обвинять или охаивать. Культуру нужно прививать везде. Потому недопустимо здесь заниматься самопиаром, мелким шантажом, переругиванием, выливанием своего недовольства жизнью и всем миром на других. Для этого есть рекламные агентства, свои странички или психотерапевты.

Убедительно прошу соблюдать эти правила на моей странице. В противном случае модератор будет наводить порядок самостоятельно.

Спасибо за понимание и поддержку».

Такая прямота не всем пришлась по душе. Хотя в комментариях были и те, кто понял и принял пассаж чиновника.

— Правильно, Вадим Михайлович, всем не угодишь!

— Народ просто опешил от такого счастья, что главе региона может любой так просто написать, вот и стали лить жалобы.

Но чуть позже хозяин аккаунта закрыл комментарии под этим постом, и все отзывы пропали.

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