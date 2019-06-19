Жителям Челябинска запретили распоряжаться своей пенсией в подъездах

В 2002-м году у россиян появилась накопительная часть пенсии. Ее разрешили вкладывать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). И пошли по подъездам страховые агенты...

Они стучались в квартиры и, обещая золотые горы, склоняли нас подписать заявление о переводе денег в их частный фонд. Многие горожане даже подписывали документы. Не глядя.

Но теперь эта практика в прошлом.

БИЗНЕС НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ

— С 1 января 2019 года в России действуют новые правила перевода накопительной части пенсии из одного пенсионного фонда в другой, — рассказал КП-Челябинск заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Александр Балмашнов. — Чтобы перевести деньги, человек должен заключить договор с новым фондом, а затем обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением о переводе, указав новые реквизиты. Это можно сделать как лично, при визите в ПФР, так и через сайт госуслуг.

Оценить эффект от вложения денег, стоя на лестничной клетке, обыватель не мог. Итог подъездных переговоров зависел от красноречия агента. Многие фонды делали на этом бизнес.

Теперь челябинцы получили возможность без спешки зайти на сайт Центробанка России (Финансовые рынки — Надзор за участниками финансового рынка — Субъекты рынка коллективных инвестиций — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов) и выбрать самый надежный, успешный, по их мнению, фонд. Или вернуть накопительную часть своей пенсии в Пенсионный фонд России.

— Подавать заявление о смене фонда можно только раз в год. Крайний срок — 1 декабря. Раньше распорядиться деньгами разрешали до конца года, а теперь месяц дают на раздумья. Если вы передумали переводить деньги или решили, что отдадите их в другой фонд, сообщить об этом в ПФР можно в течение месяца, — говорит Александр Балмашнов.

ГДЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

По данным Центробанка России, доходность НПФ в России составляет от 6,5% до 9% (до уплаты комиссий). Чтобы оценить надежность фонда, эксперты советуют обращать внимание на такие параметры, как доходность инвестиций за несколько лет, объем инвестиционных накоплений и количество клиентов, а также на информацию о владельцах фонда.

Полный перечень НПФ, где указаны все важные статистические показатели, есть на сайте Банка России.

Если хотите узнать, сколько фонд заработал вам в предыдущие годы, зайдите в личный кабинет на портале госуслуг — здесь можно проверить состояние личного накопительного счета.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОЦЕНТЫ

Те, кто следит за ростом своих накоплений, помнят сложные годы кризиса, когда доходность НПФ уходила в минус. Многие опасаются, что накопления могли растаять в частных руках.

— Пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования застрахованы государством. Что бы ни случилось с фондом, всю сумму сделанных взносов вернут на ваш индивидуальный пенсионный счет в ПФР. Кроме того, раз в пять лет пенсионные фонды фиксируют инвестиционный доход для каждого клиента. И «несгораемая» сумма растет, — говорит Александр Балмашнов.

Обычно фонды вкладывают деньги граждан в долгосрочные проекты. Если клиент забрал деньги досрочно, фонд компенсирует эту потерю из собственных средств. Из-за этого НПФ и оставляет себе заработанные проценты, если вы отказались от услуг фонда до окончания «пятилетки».

— Переводить свои накопления в новый фонд лучше через пять лет, иначе заработанный фондом доход не начислят. Если же вы решили перевести деньги досрочно, то информацию о возможных потерях инвестиционного дохода можно узнать сразу при подаче заявления о смене страховщика на портале госуслуг или в территориальном подразделении ПФР, — отмечает Александр Балмашнов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.