Выбрали лучших: стали известны победители народного голосования «Клиника года-2019. Южный Урал»

Он-лайн консультации на сайте, прямые эфиры на радио, публикации на страницах газеты «Комсомольская правда» и знакомства с замечательными докторами — в этом году проект «Клиника года-2019. Южный Урал» стал еще масштабнее и ближе к пациентам. В ходе проекта (а он стартовал в феврале) еще больше лечебных учреждений Челябинской области рассказали жителям региона о возможностях современной медицины в диагностике и лечении даже, казалось бы, самых сложных заболеваний.

И вот 20 июня банкетный зал Fusion распахнул свои двери для проведения итоговой церемонии награждения победителей. Тех, кому южноуральцы готовы доверить свое здоровье.

Из 120 лечебных учреждений, которые боролись за право стать лучшими в 34 номинациях, жители Челябинской области выбрали лучшие, по их мнению, медицинские центры, клиники, аптеки и учреждения здравоохранения. Принять участие в конкурсе смогли клиники, имеющие действующую лицензию.

— На сегодняшний день проект «Клиника года» — это не только популяризация заботы о здоровье, навигация среди медучреждений Южного Урала и получение обратной связи о качестве медицинской помощи, но и прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейший канал коммуникации — федеральный медиахолдинг «Комсомольская правда», — комментирует директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Партнером проекта «Клиника года-2019. Южный Урал» выступил Санаторно-курортный комплекс «Карагайский бор», который разыграл среди гостей путевку для двоих на отдых выходного дня.

А ювелирный бутик «Частная коллекция» не только дал возможность присутствующим увидеть уникальные украшения с драгоценными и редкими камнями, но и разыграл сертификат на покупку изделий редкой красоты.

Партнерами мероприятия также выступили сеть магазинов «Цветик-Семицветик», ООО «Абактерил Урал», винный холдинг «АРИАНТ» и торговая марка «Дарио».

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил вокалист и DJ Евгений Мотовилов.

Победители конкурса «Клиника года-2019. Южный Урал»

По традиции, проект «Клиника года 2019. Южный Урал» был реализован при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области. Для вручения заслуженной премии в номинации «Выбор экспертов» на сцену вышел первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Борисовича Щетинин. Он поздравил победителя — Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

По результатам народного голосования победителями проекта «Клиника года-2019. Южный Урал» стали:

Медицинский центр «Лотос» в номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр».

Городская клиническая больница №9 в номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение».

Детская городская клиническая поликлиника №1 в номинации «Лучшая детская поликлиника».

Медицинская клиника «Эф Эм Си» в номинации «Лучший травмпункт».

Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии» в номинации «Лучшая диагностическая лаборатория».

Центр магнитно-резонансной томографии «МИБС-Челябинск» в номинации «Лучшая клиника для исследования здоровья».

Многопрофильная профессорская клиника «СитиМед» в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии».

Медицинский центр «Источник» в номинации «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья».

Родильный дом ГКБ №6 в номинации «Лучший роддом Челябинской области».

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины в номинации «Медицинская организация, оказывающая онкологическую помощь населению и имеющая в своем составе онкологические отделения круглосуточного стационара».

Челябинская областная клиническая больница в номинации «Медицинская организация, которая оказывает онкологическую помощь населению».

Стоматология «Аполлон» в номинации «Лучшая стоматология для взрослых».

Детская стоматологическая клиника «Вэладент-junior» в номинации «Лучшая детская стоматология».

Офтальмологическая клиника «АртОптика» в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника».

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск ОАО «РЖД» в номинации «Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в номинации «Лучшая клиника в области флебологии».

Медицинский центр «Аллергомед» в номинации «Лучшая клиника в области лечения аллергии».

ДНК Клиника в номинации «Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний».

Клиника Профессора Кинзерского в номинации «Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний».

Медицинский центр Jeternel в номинации «Лучшая клиника для лечения эндокринологических заболеваний».

Гастроэнторологический центр Уфимцева К. А. в номинации «Лучшая клиника в области гастроэнтерологии».

Городская клиническая больница №9, отделение травматологии и ортопедии № 2 в номинации «Лучшая клиника в области ортопедии и эндопротезирования».

Челябинский областной центр реабилитации в номинации «Лучшее лечебное учреждение в области реабилитации».

Многопрофильный медицинский центр «МЕДЕОР» в номинации «Лучшая клиника для сохранения красоты и молодости».

Наркологический медицинский центр «Наркомед» в номинации «Лучшая клиника для избавления от зависимостей».

Областной кожно-венерологический диспансер №3 в номинации «Лучшая клиника для лечения кожно-венерологических заболеваний».

Клиника мужского здоровья в номинации «Лучшая клиника в области урологии».

Центр диализа в номинации «Лучшая клиника в области нефрологии».

Урологический центр доктора Соколова А.В. в номинации «Лучшая клиника в области андрологии».

Медицинский центр «ЭН КЛИНИК» в номинации «Лучшая клиника в области проктологии».

Курорт «Кисегач» в номинации «Лучшее санаторно-курортное учреждение».

Медицинский центр «Кристалл» в номинации «Лучшее лечебное учреждение города с населением до 200 тысяч человек».

Клиника репродуктивной медицины в номинации «Клиника с лучшим сервисом».

Аптечная сеть «Фармленд» в номинации «Лучшая аптека для народа».

Проект «Клиника года. Южный Урал» продолжит свою работу и в 2020 году, о сроках проведения и участниках будет сообщено позднее. Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит всех участников проекта, а также всех жителей Южного Урала, которые помогли определить победителей народного голосования.

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