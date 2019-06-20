2019-06-20T10:12:02+03:00
Общество

Уик-энд в Челябинске: едем на Бажовский фестиваль, участвуем в «Гонке героев» и смотрим последние спектакли

Как провести выходные в Челябинске 22 и 23 июня
Андрей АБРАМОВ
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Куда сходить в Челябинске 22 и 23 июня 2019 года.Куда сходить в Челябинске 22 и 23 июня 2019 года.
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Едем на Бажовский фестиваль 0+

Народное творчество — это не заунывный ансамбль бабушек из сельского ДК. А даже если такой и будет, то зажигают они — что только в путь. В Челябинской области в 27-й раз пройдет «Бажовка». На большой территории раскинутся несколько сцен и площадок, и на каждой будет что-то происходить. Где-то банный фестиваль, в другом месте исполнят этноджаз, научат делать традиционные уральские сладости, покажут кино под открытым небом. Можно будет закупить товаров на ярмарке и поучиться шитью. Полную программу можно посмотреть на сайте бажовка74.рф.

Фестиваль будет идти три дня. Самый насыщенный день — суббота, 22 июня.

— Гости приезжают в любое удобное время. Палаточный городок находится в отдаленности от площадки фестиваля. Места и парковка — бесплатно. Палатки можно привезти свои, можно взять в аренду, — говорят организаторы.

Если не хотите оставаться с ночевкой, есть неплохой вариант — Бажовский экспресс. Отправление 22 июня в 8.00 и 10.00 из Челябинска от автовокзала «Южные ворота» (новое здание за «Синегорьем»). Обратно он поедет в 18.00 и 23.00. Билеты продают в кассе «Челябинский государственный центр народного творчества (Ул. Первой Пятилетки, 17, каб. 305). Справки по телефону +7-908-824-86-10.

21 — 23 июня

Близ села Демарино в Пластовском районе

Тел.: (351) 225-48-01, 225-48-02

Вход свободный

Испытай себя на «Гонке героев» в Челябинской области 18+

Уже несколько лет в России успешно продвигают такой спортивный формат. Бежишь по грязнющему военному полигону, кругом постреливают холостыми для антуража, карабкаешься на стену, прыгаешь в лужу… В общем, развлечение для поклонников активного отдыха. Впрочем, совсем не обязательно иметь суперподготовку.

— Думаешь, что до спортивных состязаний тебе как до Китая? Не пасуй. Мы продумали гонку так, чтобы всем было интересно — от офисных работников до профессиональных спортсменов. Даже неподготовленные участники могут пройти трассу достойно. В нашей гонке нет проигравших. Участие — уже победа, — говорят организаторы.

Есть детский забег. На него берут атлетов от 4 до 10 лет. Протяженность трассы — полкилометра, взрослый бежит рядом. Цена — 500 руб.

На мероприятии есть развлекательная программа для взрослых и отдельная игровая зона для детей. Вход для зрителей — бесплатный.

Дополнительная информация на сайте heroleague.ru

22 июня, суббота

Чебаркульский военный полигон

Регистрация с 8.30

Билет: от 2 000 руб.

Челябинцев зовут играть в лапту 18+

Смотришь западные фильмы, а там вечно играют в бейсбол. Странный спорт с мудреными правилами. А ведь вообще-то есть исконно-русская забава — лапта. Тоже игра с мячом и битой. Цель игры — послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом.

— С нас подробное обучение правилам этой игры, а с вас — хорошее настроение и желание участвовать. Приглашайте болельщиков для поддержки наших начинающих лаптистов! По желанию берите с собой термос с чаем, печенки, конфетки, чтобы было не скучно общаться после игры, — пишут организаторы лапты в Челябинске.

О точном месте игры узнавайте у организаторов по телефону +7 (909) 072-22-70

23 июня, воскресенье

Городской бор

Начало: 11.00

Вход свободный.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

«Пять вечеров» 12+

Сезон в театрах близится к завершению. Так что успевайте сходить на последние постановки. На этих выходных Челябинский драмтеатр предоставляет такую возможность. Первая постановка была премьерой этого сезона. Подготовил ее для нашего театра режиссер из Санкт-Петербурга.

Может быть, помните — в 1978 году был такой фильм Никиты Михалкова? Он снят по пьесе драматурга Александра Володина. Бытовая драма, рожденная в годы хрущевской «оттепели». Середина 50-х годов. После долгого отсутствия герой возвращается в родной город. Из окна приятельницы он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает девушку, которую любил в молодости. Она живет все в той же коммунальной квартире. Нежданного гостя встречает недоверчиво, его многолетнее отсутствие ей непонятно. Что будет дальше?

— Прекрасная и немного грустная история любви, наполненная живыми чувствами живых людей с их вечным стремлением к простому человеческому счастью, которое и составляет неподдельную, безобманную правду жизни, — говорят в театре.

Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут без антракта.

22 июня, суббота

Театр драмы им. Орлова (Малая сцена)

Тел. (351) 216-43-43

Начало: 17.00

Билет: 300 — 400 руб.

«За чертой» 16+

Еще одна постановка не для большой, а для камерной сцены. Играет один актер. Подготовили ее по мотивам рассказов Редьярда Кипплинга. И также это премьера сезона. В основе постановки — три новеллы: «Жизнь Мухаммед-Дина», «Моти-Гадж, мятежник», «За чертой». Автор с большой любовью описывает страну, в которой родился, которую считал своим домом, но так и не смог понять всю глубину многовековых традиций, находящихся на грани разума, человеческой свободы, принятия судьбы.

— События, ставшие предметом изображения в этих новеллах, выходят за рамки повседневного, обыкновенного и даже просто вероятного. Скорее они похожи на удивительное сновидение, в котором возникает история человека, ступившего за надежные пределы привычного ему мира, а после тяжко за это поплатившегося, — загадочно анонсируют постановку в театре.

23 июня, воскресенье

Театр драмы им. Орлова (сцена «Галерка»)

Тел. (351) 216-43-43

Начало: 16.00

Билет: 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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