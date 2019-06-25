Чистая вода в каждый дом: в Копейске построят вечный трубопровод

Проект, который реализуется в Челябинской области должен обеспечить бесперебойное водоснабжение нескольких населенных пунктов и показать пример качественного, современного подхода к решению проблем в коммунальной сфере.

Есть много русских пословиц, касающихся рациональности, нужности и полезности. Например, «сделай для людей так, как сделал бы для себя». Это применимо к любой сфере человеческой деятельности. В компании «Уральский Стандарт» придерживаются этого принципа. Главная цель — создание трубопроводов для честной службы нам и нашим потомкам. Именно такой подход — с применением современных материалов — труб из высокопрочного чугуна (такие трубы, которые, кстати, производятся в России, служат более 100 лет даже в условиях Заполярья) и технологий виден и в реализации проекта по строительству одного их участков водовода, который проходит через поселок Синеглазово в Копейск.

Это, образно говоря, «ахиллесова пята» в водоснабжении двух крупных населенных пунктов. Аварии, ЧП на перегруженном трубопроводе, к которому «подключены» десятки других пользователей, само качество воды, — все это требует решения, и решения эффективного.

Вот лишь несколько примеров из десятков публикаций, касающихся водоснабжения Синеглазово и Копейска.

«В Синеглазово — коммунальная засуха»

Средневековье в XXI веке. Жители поселка Синеглазово 20 лет живут без воды. (ГТРК “Южный Урал”)

«Вода залила улицу в Копейске после прорыва водовода»

Коммунальная авария случилась вчера в Копейске. На улице Томилова прорвало трубу водовода. Как сообщается в соцсетях, воды нет в кранах в квартирах, зато полно на улице (Lenta.Chel.ru)

Поселок Синеглазово: водовода нет, колонок нет, колодцев нет…

Скважину в Синеглазово ликвидировали в середине 90-х, когда воду из нее признали опасной для здоровья людей. С тех прошло два десятка лет, а вопрос с водоснабжением уральского поселка так и не решен. По словам местной администрации, все упирается в деньги, вернее, в их отсутствие. Программа по строительству водопровода не финансируется (БК «Поиск» 2016 год).

Трубы с улучшенными свойствами

Водовод, который проложен от городских ОСВ (очистные сооружения водоснабжения) до Копейска, очень старый. Он был смонтирован несколько десятков лет назад из стальных труб. Как известно, сталь для водопровода — материал далеко не из лучших, потому что быстро ржавеет: в трубах образуются свищи, из них постоянно сочится вода.

Особенно уязвимым является участок в 800 метров, который проходит через поселок Новосинеглазово. Дело дошло до того, что ремонт водовода было предписано произвести в судебном порядке! Чтобы исправить ситуацию и навсегда решить проблему с водоснабжением Копейска и Новосинеглазово, нужен трубопровод с принципиально улучшенными свойствами.

Ситуация более чем печальная, но есть хорошие новости. Как мы уже отмечали, начинается строительство нового водовода! Пока не всего копейского, но самого его проблемного участка — новосинеглазовского. Совсем скоро начнется реализация проекта «Строительство второй нитки водовода Д800 Челябинск — Копейск», который получил положительное заключение экспертизы еще в 2015 году.

Поставил и забыл

Главное в системах водоснабжения — материалы, которые применяются в строительстве. Это архиважно, если, к примеру, вспомнить те самые трубы из стали. И здесь есть еще один повод для положительных эмоций: основной материал при укладке трубопровода, утвержденный в проекте — высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ), трубы и фитинги из которого и составят нитку водовода. Самые главные качества этих труб — долговечность, надежность и безаварийность. У них самые лучшие показатели по скорости сборки и 100% защита от подделки.

Отрадно, что власти региона, коммунальные ведомства сегодня демонстрируют именно современный подход с использованием современных материалов. Челябинская область давно ждет новые водоводы, которые обеспечат бесперебойную поставку воды в дома и на предприятия. Без простоев из-за ремонтов, без утечки драгоценной питьевой воды. Во всем мире про трубы из ВЧШГ говорят: «Поставил и забыл!»

Для справки: ВЧШГ — высокопрочный чугун с шаровидным графитом — материал нового поколения, но он уверенно занимает лидирующие позиции в сфере ЖКХ мировых столиц, в т.ч. Париже, Берлине, Нур-Султане, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Высокопрочный чугун по качествам превосходит трубопроводы из других материалов.

Торговый дом «Уральский стандарт» уже более 15-ти лет продвигает на рынок России и, в частности, Уральского региона трубы со столетним сроком службы. В Москве водоводы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) диаметрами до 1200 мм проложены вдоль Ломоносовского проспекта и Ленинградского шоссе, в Люберцах и Тушино, а также во многих других районах столицы.

Водоканал Санкт-Петербурга на ответственных участках водоводов Северной столицы использует исключительно трубы из высокопрочного чугуна. В Казахстане в числе значимых объектов можно назвать реконструкцию водовода на железнодорожном узле Астаны (сейчас Нур-Султан) к ЭКСПО-2017, в Сочи строительство объектов к Олимпиаде диаметрами до 1600 мм.

С высоким качеством и гарантией

Торговый дом «Уральский Стандарт» с 2001 года является дилером завода «ЛТК «Свободный Сокол» (Липецк), диаметры от 80 до 1000 мм, свыше 1000 — зарубежных производителей.

Генеральный директор «Уральского стандарта» Илья Борисович Фатеев, весь коллектив предприятия давно и успешно работают в Челябинской области, завоевав репутацию надежного поставщика качественных труб и комплектующих. Администрации города и области, проектные организации, МУП ПОВВ — главное водоснабжающее предприятие Южного Урала, — со всеми этими структурами сотрудничает «Уральский Стандарт».

Генеральный директор ТД «Уральский стандарт» Илья Борисович Фатеев.

Так, в апреле 2016 года в МУП ПОВВ состоялся технический совет, на котором, на основании опыта эксплуатации и данным по аварийности, было принято решение о приоритетном применении труб из ВЧШГ на диаметрах свыше 300 мм. Можно сказать, что на сегодняшний день без аварий функционируют множество систем водоснабжения и водоотведения из ВЧШГ в Челябинске и области, — в Трехгорном, Озерске, Южноуральске, внутризаводские инженерные сети предприятий «Мечел», «ЧТПЗ». За почти 20 лет работы «Уральский Стандарт» зарекомендовал себя как поставщик продукции самого высокого качества.

Прочность и долговечность

Дадим слово известным российским специалистам, связанным с работой в крупных коммунальных структурах.

Жуков Николай Николаевич (в конце девяностых — начале двухтысячных заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса Госстроя России:

— Применение чугунных труб с шаровидным графитом в городских системах водоснабжения и канализации обеспечивает необходимую надежность систем жизнеобеспечения населения. Эти трубы имеют ряд преимуществ перед другими видами труб: антикоррозийная и ударная стойкость, эластичность, значительный запас прочности, что обуславливает их долговечность. Кроме того, они удобнее при монтаже и прокладке трасс, требуют существенно меньше времени и трудовых затрат.

Храменков Станислав Владимирович, генеральный директор (с 1987 по 2012 годы) «Мосводоканала»:

— Правительство Москвы, руководство предприятия «Мосводоканал», понимая всю важность сохранения качества транспортируемой воды, уменьшения аварийности и материальных затрат на прокладку новых и ремонт старых водопроводных сетей, активно применяет в системе питьевого водоснабжения трубы из чугуна с шаровидным графитом с внутренней цементно-песчаной защитой.

Ветер Владимир Владимирович, член-корреспондент Международной Академии экологии, защиты природы и человека; заслуженный изобретатель, кандидат технических наук:

— Трубы из чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) и трубы из серого чугуна — это абсолютно разные вещи с позиции механических свойств и свариваемости. Как и трубы из серого чугуна, они обеспечивают гигиенические свойства воды и отличную коррозийную стойкость, но они еще пластичны и свариваются с обеспечением свойств на уровне 0,9 от свойств самой трубы. Два последних фактора ставят трубы из ВЧШГ вне конкуренции при производстве трубопроводов.

Качество жизни

Специалисты свое слово сказали. Очередь за южноуральскими строителями и коммунальщиками. Копейску и поселку Новосинеглазово крайне необходим новый, современный водовод. Подчеркнем, с применением высококачественных труб от отечественного производителя. Отметим, что липецкий завод «Свободный сокол» — единственный в России завод по производству труб из ВЧШГ, а «Уральский Стандарт» — официальный дилер этого предприятия в Челябинской области.

Новый водовод из высокопрочного чугуна, безусловно. Это гарантия безаварийной работы, гарантия того, что люди будут пить чистую воду.

Очевидно, что использование иных материалов, либо поставщиков, которые не могут гарантировать качество и долговечность, только повредит качественной реализации проекта. А ведь здесь речь идет о чистой воде, о качестве жизни наших граждан, о чем всегда повторяют власти на всех уровнях. Главное — честный подход, который обеспечит качество жизни людей на долгие годы вперед!