Эвакуировано 75 человек: ночью в трехэтажном доме в Челябинской области вспыхнула крыша

Для жителей Сатки ночь на 22 июня выдалась беспокойной. В трехэтажном доме по адресу Кирова, 12, в первом часу ночи вспыхнула крыша. Громкий треск и запах гари разбудили жильцов. Люди стали эвакуироваться, будить соседей. До приезда пожарных на улицу вышли 60 человек. За считанные минуты к дому стянулись спецслужбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716042" frameborder="0"></iframe> Горит крыша жилого дома в Челябинской области.Видео: соцсети

Площадь горения к приезду пожарных была 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС развернули рукава и начали тушить. Вывели из дома еще 15 человек, которые не смогли выбраться самостоятельно. Всего эвакуировано 75 жильцов, среди них трое детей.

Из-за большой площади горения ранг сложности пожара повысили до второго. К 01:32 площадь горения составила уже 1000 квадратных метров. Примчались еще пожарные машины. С огнем боролись 47 человек и 16 единиц техники. Пожар был такой сильный, что зарево и дым было видно из других районов города.

Площадь горения была 1800 квадратных метров. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Сатка»

Для жителей оперативно развернули два пункта временного размещения. Но только две семьи воспользовались ими, остальные предпочли поехать к родственникам. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

На месте работали также сотрудники мэрии. Информацию о пожаре направили в приемную губернатора Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716043" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в жилом доме в Сатке.Видео: группа во Вконтакте «Новости Маленького города»

Огонь тушили всю ночь. Сирены буквально не замолкали. Потушить крышу удалось только к утру.

— В 6:53 пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. На месте от МЧС работали 61 человек и 15 единиц техники. Всего задействовано 97 человек и 28 единиц техники. При помощи двух тепловизоров обследовали все помещения. Сотрудники МЧС произвели контрольные вскрытия и пролили конструкции. Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 10:16, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам горожан, в доме шел ремонт фасада, стояли леса. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Ее специалистам предстоит выяснить предварительную причину возгорания.

На месте работали 61 пожарный и 15 машин. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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