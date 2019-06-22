Эвакуировано 75 человек: ночью в трехэтажном доме в Челябинской области вспыхнула крыша
Для жителей Сатки ночь на 22 июня выдалась беспокойной. В трехэтажном доме по адресу Кирова, 12, в первом часу ночи вспыхнула крыша. Громкий треск и запах гари разбудили жильцов. Люди стали эвакуироваться, будить соседей. До приезда пожарных на улицу вышли 60 человек. За считанные минуты к дому стянулись спецслужбы.
Горит крыша жилого дома в Челябинской области.Видео: соцсети
Площадь горения к приезду пожарных была 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС развернули рукава и начали тушить. Вывели из дома еще 15 человек, которые не смогли выбраться самостоятельно. Всего эвакуировано 75 жильцов, среди них трое детей.
Из-за большой площади горения ранг сложности пожара повысили до второго. К 01:32 площадь горения составила уже 1000 квадратных метров. Примчались еще пожарные машины. С огнем боролись 47 человек и 16 единиц техники. Пожар был такой сильный, что зарево и дым было видно из других районов города.
Площадь горения была 1800 квадратных метров. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Сатка»
Для жителей оперативно развернули два пункта временного размещения. Но только две семьи воспользовались ими, остальные предпочли поехать к родственникам. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
На месте работали также сотрудники мэрии. Информацию о пожаре направили в приемную губернатора Челябинской области.
Крупный пожар в жилом доме в Сатке.Видео: группа во Вконтакте «Новости Маленького города»
Огонь тушили всю ночь. Сирены буквально не замолкали. Потушить крышу удалось только к утру.
— В 6:53 пожар локализован на площади 1800 квадратных метров. На месте от МЧС работали 61 человек и 15 единиц техники. Всего задействовано 97 человек и 28 единиц техники. При помощи двух тепловизоров обследовали все помещения. Сотрудники МЧС произвели контрольные вскрытия и пролили конструкции. Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 10:16, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» в ГУ МЧС России по Челябинской области.
По словам горожан, в доме шел ремонт фасада, стояли леса. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Ее специалистам предстоит выяснить предварительную причину возгорания.
На месте работали 61 пожарный и 15 машин. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
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