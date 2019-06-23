В Челябинске человек, называющий себя полицейским, переехал двух людей

Инцидент в Металлургическом районе Челябинска. Днем 23 июня во дворе дома по улице Социалистической произошла пьяная разборка. Мужик прыгнул за руль отечественной «семерки» и сбил двух оппонентов. Сделал это явно умышленно.

— У двух пострадавших сначала случился конфликт с водителем. Те обматерили его. А он не совсем уравновешенный человек. Говорит, что он не то капитан, не то майор полиции. Зовут Виктор.

— Он их несколько раз сбил. Первый раз когда наехал, развернулся и ждал в машине второго раза. Выглядывая из машины и крича, что он сотрудник при исполнении, — пишут в социальных сетях.

У одного из пострадавших серьезно травмирована нога. По рассказам очевидцев, на место оперативно прибыли сотрудники полиции.

— Один вроде выхватил пистолет, хотел то ли в воздух, то ли по колесам стрелять. Но так и не нажал на спусковой крючок. Потом один убежал куда-то за дом, а вернулся перепачканный. Будто и его сбили, — добавил собеседник КП-Челябинск.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что инцидент имел место:

— Мужчина задержан. Он 1954 года рождения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства уточняются. Управлявший автомобилем сотрудником полиции не является.

Источник «Комсомолки» в органах подтвердил, что водитель действительно больше не работает в МВД.

— Он еще в милиции служил, но уволился.

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