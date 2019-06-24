Молодожены из Челябинска не могут уехать из Грузии после обострения отношений между странами

Антироссийская истерия в Грузии натолкнула власти на мысль прекратить авиасообщение между странами. Последние рейсы должны улететь в начале июля. Из-этого возник острый дефицит билетов. Трудности с возвращением из Грузии возникли у пары из Челябинска. Об этом рассказала челябинка Мария Поспелова.

Летаете ли вы отдыхать в Грузию? Как на Ваших планах отразится запрет на вылеты? Обсуждаем на радио КП 00:00 00:00

— Отношение к русским никак не поменялось, грузины всегда интересуются, откуда мы приехали, понимают, что это политические игры — не более, и, конечно, расстраиваются, что русские отсюда уезжают, — рассказала девушка КП-Челябинск.

Молодые люди хотели сыграть свадьбу в конце августа в живописном горном местечке Сигнахи. Перед этим пара планировала пожить пару месяцев в Грузии. А затем дождаться прилета родных и отметить торжество. Билеты на самолет близким покупали заранее.

— Когда отменили полеты в Грузию российских авиакомпаний, я нашла альтернативу — вылет из Уфы грузинской авиакомпанией. Пока мы были на пляже, Россия запретила летать и им. Российские СМИ вовсю рассказывают, что граждан нашей страны эвакуируют из Грузии. По факту авиакомпания взвинтила цены до 36 тысяч на человека в одну сторону. В такой ситуации не состоится наша запланированная свадьба в Грузии, родственники попросту не смогут сюда приехать. Мы потеряли предоплату за аренду квартиры и фотографа, — говорит челябинка.

Билеты в Грузию на двоих паре обошлись в 20 тысяч рублей. Сейчас же перелет на одного Батуми — Екатеринбург стоит около 30 тысяч рублей. Ранее их можно было приобрести в четыре раза дешевле. В Челябинск рейсов нет.

Родные девушки связались с Роспотребнадзором. Там пояснили, что эвакуируют россиян, которые отправились в Грузию исключительно через турфирму. На ремарку о том, что авиаперевозчики взвинтили цены на билеты, предложили поехать поездом и автобусом.

Как вариант, путешественники могут добраться в Россию самолетом, совершив несколько пересадок. До запрета полетов из Грузии есть рейсы до Москвы. Батуми — Москва — Челябинск на 1 июля стоит 13 400 руб. Есть варианты через Ростов. Правда, везде предстоит существенное ожидание пересадки.

Если улетать после дня X — 8 июля — когда авиасообщение прекращается, то есть вариант через Турцию: Батуми — Стамбул — Москва — 10 900 руб.

— Мы прилетели сюда с кошкой, для нее это слишком длинный путь. Как таковой проблемы отсюда выбраться — нет, есть варианты дешевле. Но у нас сорвалась свадьба в Грузии, это основное. Наши родственники также остались без отпуска в Грузии, теперь им нужно думать, где отдохнуть. Скорее всего, за нами приедут родители на машине, мама специально взяла отпуск без содержания, — добавила Мария.

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