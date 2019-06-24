В Челябинске общественники готовы побывать на стройке Томинского ГОКа

Глава региона озвучил в СМИ свою позицию по Томинскому ГОКу, строительство которого ведется недалеко от Челябинска.

Против ГОКа устраивали митинги, жаловались президенту. После этого в область приезжала комиссия Совета по правам человека (СПЧ). Эксперты встречались с владельцами будущего комбината и составили перечень мер, необходимых для дальнейшего ведения стройки.

— Я абсолютно точно на стороне людей, — заявил Алексей Текслер. — Нельзя замалчивать проблемы экологии, с которой у нас беда. Страх перед новым производством вытащил на поверхность эту боль. Все эти периметры, зоны отчуждения и заборы только устрашают и злят людей. Когда мы не понимаем, что по ту сторону, мы напрягаемся, боимся неизвестности. Челябинцам нужно показать, что происходит на стройплощадке. Устроить день открытых дверей.

Глава Челябинской области высказался по вопросу Томинского ГОКа 00:00 00:00

Заявление Текслера в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) прокомментировал общественный деятель Сергей Белогорохов:

— Алексей Текслер декларирует готовность к взаимодействию. Насколько это будет конструктивно, покажет будущее. Обсуждение строки по указанию президента Владимира Путина уже проходили на платформе общественной палаты. Обсуждать что-то по десятому кругу нет смысла. Рекомендации уже выработаны СПЧ, но ни одна пока не исполнена. Мы готовы побывать на стройке, но нужно разговаривать по конкретным фактам.

Белогорохов еще раз озвучил пункты, которые разработал СПЧ:

- Вернуть в лесной фонд государства ту часть земли, где планировали разместить хвостохранилище;

- Исполнить решение арбитражного суда и передать на общественную экологическую экспертизу проектные документы по стройке;

- Провести независимое исследования, которое определит степень негативного воздействия Томинского ГОКа на Шершневское водохранилище, которое уже находится на грани экологической катастрофы: в нем каждый год массово гибнет рыба (а новое предприятие будет работать в девяти километрах от Шершней);

- По проекту отходы ГОКа направят в Коркинский разрез. Нужно оценить потенциальный риск такого складирования;

- Комиссия из Совета по правам человека рекомендовала отменить результаты общественных слушаний в поселениях вокруг стройки, на которые не пустили противников ГОКа;

- Провести общественные слушания в тех территориях, на которые может воздействовать ГОК;

- Создать рабочую группу при губернаторе, которая должна заняться прогнозом социальных, экономических и экологических последствий строительства ГОКа.

— Все это не выполнялось, чтобы показать место общественников в «пищевой цепочке», — заметил в радиоэфире Сергей Белогорохов. — Пока мы не увидели обнадеживающих моментов по отработке этих указов...

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