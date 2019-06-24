Журнал МГТУ «Черные металлы» включен в I квартиль Scopus

По итогам 2018 года научно-технический журнал «Черные металлы» включен в I квартиль международной реферативной базы данных Scopus с показателем импакт-фактора SJR 0,645.

Большой вклад в это достижение внесли члены редколлегии журнала, ученые и преподаватели МГТУ им. Г.И. Носова и НИТУ «МИСиС» (учредителей журнала «Черные металлы»), а также специалисты других научных и учебных отраслевых центров и сотрудники редакции журнала.

Журнал «Черные металлы» входит в издательский дом «Руда и Металлы» и публикует материалы по всему спектру проблем национальной и зарубежной черной металлургии. Главным редактором журнала является президент МГТУ им. Г.И. Носова Валерий Михайлович Колокольцев.

«Тот факт, что журнал «Черные металлы» вошел в первый квартиль международной базы данных Scopus, показывает его весомость в научном мире. Это означает то, что о наших разработках теперь будут читать ученые всего мира, к нам могут обращаться за опытом, за продвижением и реализацией наших технологий и проектов на рынке. Благодаря этой площадке мы сможем продвигать результаты нашей научной деятельности по всему миру», — комментирует начальник отдела трансфера технологий управления стратегического планирования МГТУ, профессор Оксана Сергеевна Логунова.

Также сохранил свое место в I квартиле и англоязычный журнал Издательского дома «Руда и Металлы» — «CIS Iron and Steel Review», одним из учредителей которого является также Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. Таким образом, журналы «Черные металлы» и «CIS Iron and Steel Review» сегодня являются единственными российскими изданиями по черной металлургии, входящими в I квартиль глобального индекса цитирования Scopus среди специализированных журналов России, стран СНГ и Восточной Европы. Причем, не только по тематике «Металлы и сплавы», но и в целом по разделу «Материаловедение». Более того, они занимают в этом списке из 37 журналов два первых места.

На правах рекламы.