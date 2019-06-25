Потерянное лето: в лесах во время эко-экскурсий у инструкторов пропадают туристы

Хребет Нурали один из самых красивых на Южном Урале. Горы здесь, словно степи, покрыты травой, а островки леса небольшие и редкие.

Но в минувшие выходные на этой открытой местности все-таки умудрились потеряться туристы. На спуске женщина из Челябинска и ее десятилетняя дочь отстали от группы и заблудились.

Как рассказывают очевидцы, парочка изначально плелась в хвосте группы. А на природу тогда приехали больше 50-ти человек. На всю ораву была одна молодая инструктор. Когда компания растянулась по лесу, девушка потеряла отстающих из виду.

— В конце концов, инструктор разрешила нам спуститься к автобусам, а сама на микроавтобусе поехала искать пропавших, — вспоминают участники тура. — К девяти вечера нам сообщили, что пара найдена. Они смогли дозвониться до МЧС.

НА ИНСТРУКТОРАХ ЭКОНОМЯТ?

ЧП разделило участников группы на два враждующих лагеря. Одни настроены против женщины с девочкой, так как те поломали весь график тура. А другие считают, что вина на турфирме, которая сэкономила на инструкторах.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» мы дозвонились до представителя компании «Свободное время», которая отправляла туристов на Нурали.

— Инструкторов было больше, просто людям их не представили, — заверила КП-Челябинск девушка Юлия. — Свою вину мы полностью признаем: инструктор не доглядела. Она больше у нас не работает. Сама расстроилась, переживала и больше не хочет водить в походы. Заблудившиеся туристы — постоянные клиенты компании. Мы вернули им деньги за испорченный выходной и пригласили бесплатно еще в один тур. Претензий к нам нет.

И, возможно, напрасно. Компанию, потерявшую маму с ребенком, стоит проверить. Раз вину за ЧП свалили на одного человека, заявление, что инструкторов было больше, как-то не убеждает.

А сколько еще таких компаний в Челябинске? Значит, лето будет у спасателей беспокойным. Вместо того, чтобы приходить на помощь нуждающимся, они будут подчищать прорехи горе-турфирм.

ЗА ОТСТАЮЩИМИ — ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

— Маршрут на Нурали простой, туда можно пойти и без подготовки. Но на каждые 10-12 туристов должен быть один инструктор. На такой большой группе работают четыре-пять человек! Причем, один из них — идет последним, контролируя отстающих, — рассказал КП-Челябинск председатель комиссии по турам выходного дня городской Федерации спортивного туризма Владислав Кочурин.

Походы по Южному Уралу востребованы круглый год. Красивых мест у нас предостаточно. Но наибольший поток туристов устремляется на природу именно летом, в дни школьных каникул. Причем, за лето на Южном Урале теряется не один десяток людей. Чтобы не заблудиться, ходить в походы нужны с профессионалами.

— Если речь идет о турфирме, она должна иметь лицензию на проведение туров выходного дня, а ее проводники — удостоверение инструктора. К сожалению, иногда в походы водят случайные люди, — говорит Владислав Кочурин.

БДИ!

Если вы потерялись в походе

1. Лучше всего оставайтесь на месте — на тропе, на дороге, где вас будут искать.

2. По возможности, воспользуйтесь мобильной связью. Звоните инструктору, в МЧС по телефону «112». Если телефон не ловит, поднимитесь на горку.

3. Подайте звуковой сигнал тем, кто вас ищет: аукайте, кричите. Если у вас с собой котелок, стучите по нему металлическим предметом — такой звук разносится далеко.

4. Если есть спички, разожгите костер и подкладывайте в него сырые ветки, чтобы было больше дыма. Так вас заметят быстрее.

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