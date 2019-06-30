2019-06-28T16:32:55+03:00
Общество

Жительница Челябинска заработала астму и стотысячный долг после бесплатной консультации в медцентре

Теперь она намерена судиться за возврат денег
Ирина ГОЛЛАЙ
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Вместо лечения женщине навязали косметологические процедуры.Вместо лечения женщине навязали косметологические процедуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Розу Мансурову (имя изменено — ред.) много лет мучают боли в коленках. Бывает, так припрет, что хоть волком вой. В один из дней тяжелого обострения женщине позвонили из частного медицинского центра и пригласили пройти бесплатную диагностику.

— В поликлинике за талонами очередь. А тут по записи и бесплатно. Я решила сходить, — говорит Роза.

Женщина не могла и подумать, что визит обернется потерей здоровья и крупной суммы.

«БЕЗ НАС ДОРОГА ТОЛЬКО В МОГИЛУ»

В медцентре на ул. Елькина, 45А, пенсионерку ждала компания в белых халатах. Сначала Розе провели диагностику на всезнающем аппарате, а потом два часа водили по кабинетам узких специалистов. Наконец, женщину окружили три доктора и стали требовать, чтобы та прошла комплексное лечение за 90 тыс. рублей.

— Скоро вы сядете в инвалидное кресло! Без нашей помощи одна дорога — в могилу! — напирали врачи.

— Денег нет. Спрошу у детей…

— Как вам не стыдно оглядываться на детей? Как им не стыдно отказать матери? Вы их растили, теперь займитесь своим здоровьем!

Роза даже схватилась за сердце, ее тошнило, мысли путались, а глаза искали дверь. Чтобы избавиться от насильников, буквально взявших ее в заложники, женщина подмахнула бумаги.

А через месяц снова звонок. Другой медцентр с улицы Академика Королева, 10, пригласил ее на бесплатный массаж. Роза Мансурова согласилась и… заключила еще один договор на 60 тысяч рублей.

— На этот раз я сбежала. А их сотрудница бежит за мной и кричит: я вам сделаю скидку, как своей матери. Схватила за руку, так меня и вернула, — говорит Роза.

ЧТОБЫ КУПИТЬ ЛЕКАРСТВА, ВЗЯЛА ТРЕТИЙ ЗАЙМ

Чтобы клиентка не убежала, оба медцентра оформили на имя Розы кредит. Вместе с процентами общая сумма долга составила около 200 тысяч рублей.

— Кредит съедает большую часть моей пенсии. Недавно, чтобы купить лекарства, я взяла третий займ. Пришлось опять устроиться на работу, — рассказала КП-Челябинск пенсионерка.

Женщина собирается идти в суд. И основания у нее более чем весомые.

На Академика Королева многие процедуры приходилось выпрашивать: то аппарат сломан, то кремы и маски не подвезли. А потом женщину перенаправили в более скромный центр на ул. Пионерской. Кроме массажа, там ничего не было. Тогда Роза совсем отказалась ходить на процедуры.

Зато на Елькина за клиентку взялись всерьез. Пенсионерка прошла всевозможные модные процедуры: обертывание, LPG массаж, прессотерапию, пиявок. Розе ставили капельницы с озоном и кололи озон в больные места. Правда, ноги болят по-прежнему. А болячек все больше.

— Теперь я болею почти каждый месяц. У меня низкий гемоглобин. В поликлинике мне поставили бронхиальную астму. Есть подозрение, что развилась аллергия, — говорит Роза Мансурова. — Я хочу наказать оба медцентра и вернуть свои деньги.

БДИ!

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА МЕДЦЕНТРЫ

Советует старший помощник прокурора Центрального района Челябинска Наталья КАМАЛОВА:

1. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор Челябинской области.

Специалисты этих ведомств проверят качество и безопасность услуг. Возможно, Розе не нужны были процедуры. Возможно, женщина имела противопоказания. Прямую связь между лечением и развившейся астмой проверит медицинская экспертиза. Если связь установят, медцентру грозит уголовное дело

2. Роспотребнадзор Челябинской области.

Ведомство установит, получил ли клиент полную информацию об услугах, не принуждали ли человека к заключению договора.

3. Антимонопольная служба Челябинской области.

Зачастую медцентры, которые разводят клиентов на большие кредиты, завышают цены на свои услуги. Они могут быть в три раза выше, чем в среднем по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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