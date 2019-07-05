2019-07-05T12:50:42+03:00
Общество

Как купить две квартиры вместо одной

История семьи о поиске жилья в новостройках Челябинска
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Молодая семья Васильевых после свадьбы жила в «трешке» с родителями жены. Но недавно у пары родился сын, и вопрос переезда встал ребром. Любящая жена и мама Елена поделилось тем, как с одной жилплощади разъехаться в две просторные квартиры и получить бонусом не по-челябински свежий воздух за окном.

«Мама сказала: поближе к природе»

«Мы с мужем полтора года прожили вместе с моими родителями, — рассказывает Елена Васильева. — Семья у нас дружная, папа с супругом быстро нашли общий язык. Мы бы, может, и не думали о смене места жительства, пока «аист» не принес нам сына. Когда ребенок грудной, места всем хватает. Но он растет, и всем станет тесновато. На семейном совете решили не откладывать переезд.

Родители у меня еще работают, я официально в декрете и немного подрабатываю из дома. Муж тоже имеет стабильный доход. Мама предложила продать их трехкомнатную квартиру на улице Российской. В последние годы жить там стало, честно говоря, не очень комфортно. А вырученные средства решили использовать как первоначальный взнос на две квартиры — родительскую и нашу. Важное условие: оба варианта должны находиться подальше от городской суеты. Мама так и сказала: «Лишь бы поближе к природе».

В гости за… квартирой

«Мест с хорошей экологической обстановкой в Челябинске немного. Но есть исключения. Как-то мы съездили к друзьям в новый 50 микрорайон в Парковом. Рядом лес, поля, кое-где видно на горизонте горы. Мы знаем, что район семейный, и не надо ждать строительства детсадов со школами: тут они уже работают, и строятся новые. Мужу отсюда удобно добираться до работы. Начали искать квартиру именно здесь, а чтобы получить полное впечатление о районе, познакомились с будущими соседями.

Семья Ирины переехала в 50 микрорайон в 2018 году

Семья Ирины переехала в 50 микрорайон в 2018 году

— Мы с двумя детьми переехали сюда почти год назад, — рассказала жительница дома по улице Шмакова Ирина Малькова. — Жили в Казахстане, а когда перебрались сюда, то стали жить в Парковом. Место понравилось: воздух действительно чистый, мы гуляем в лесу, играем там в мяч или бадминтон. Еще есть футбольное поле, где управляющая компания проводит разные праздники. Недавно был концерт ко Дню защиты детей, а на 9 мая организовали кинотеатр под открытым небом. Младшая дочь у нас на очереди в детсад в пяти минутах ходьбы от дома. Старший сын учится в образовательном центре — тоже рядом. И тут же строится еще одна школа. Очень удобно!

После переезда семья Ирины обрела новые увлечения — прогулки в лесу, бадминтон и волейбол

После переезда семья Ирины обрела новые увлечения — прогулки в лесу, бадминтон и волейбол

«Ирина рассказала нам, что они с мужем живут в 2-комнатной квартире около 67 квадратных метров. В ней отдельные комнаты и кухня на 13,5 «квадратов». Но в этом микрорайоне нам по душе пришелся вариант «студия+две спальни». Рядом со спальней есть детская, а в просторной студии я мечтаю сделать кухню-столовую и организовать спальное место на случай гостей. Мне нравится, что в такой квартире нет непонятных коридоров, при этом всему есть свое место. На первом этапе нам очень удобно, что эта квартира сдается с чистовой отделкой. В декабре туда перевезем мебель, отметим новый год с новосельем и начнем потихоньку обживаться. Половина нашей задачи решена. Осталось подобрать вариант родителям».

Напротив Ирины застройщик возводит новые дома, обещают сдать до Нового года

Напротив Ирины застройщик возводит новые дома, обещают сдать до Нового года

Дом у озера

«Родители наш выбор в 50 микрорайоне поддержали, но для себя решили, что хотят жить загородом. Моя мама из деревни, и ей в городе очень не хватало прогулок на природе. Сейчас строить или покупать собственный дом родители не готовы — в него нужно вкладывать постоянно, а в пенсионном возрасте этот фактор для них стал определяющим. На слуху, конечно же, окрестности Шершней. Рядом с ними активно растут новые дома, и в один из июньских вечеров мы отправились смотреть «Белый хутор».

До Белого хутора герои добирались около 25 минут

До Белого хутора герои добирались около 25 минут

Сначала нас поразило, насколько чистая и ухоженная там территория. Конечно, сразу дала о себе знать близость водоема — все время был легкий ветерок с Шершней. Мама узнала в этом свое детство, и мы пошли смотреть дворы. К нашему удивлению, таких, как моя мама, в хуторе немало. Взрослые люди тут гуляют много и просто так, кто-то занимается скандинавской ходьбой, другие — играют с детьми на площадках. Наш сын сразу побежал на гигантскую паутинку. Там мы встретили семью Алены Наумовой.

Семья Наумовых переехала в Белый хутор в 2017 году

Семья Наумовых переехала в Белый хутор в 2017 году

— Мой муж — фанат хоккейной команды «Трактор», и мы постоянно ходим на их матчи. Как-то на одной игре среди болельщиков разыгрывали квартиру в Белом хуторе. Мы тогда не выиграли, но стало просто интересно, что это за район, — рассказывает Алена. — Приехали только посмотреть — уезжать отсюда уже не захотелось. Раньше жили в центре «Северка», там муравейник, а не район. Поэтому ехали сюда за спокойствием. Утром вся наша семья — муж, я и трехлетний сын — собираемся и едем в город. Детский сад у нас рядом с работой. Вечером не спеша забираем ребенка из сада. Если есть желание, гуляем по Челябинску и возвращаемся домой. С соседями мы дружим, общаемся в чате, собираемся на пикники.

В Белом хуторе соседи хорошо знают друг друга и всегда здороваются

В Белом хуторе соседи хорошо знают друг друга и всегда здороваются

«После общения с хуторянами, мы убедились, что нужно брать квартиру именно здесь, — продолжает Елена Васильева. — Выбор жилья для моих родителей был непростым. С одной стороны они до этого привыкли к простору старой «трешки», с другой — хотели взять меньшую площадь, но оставить комнату на случай приезда внуков. Нам показали совершенно не типовой вариант — «двухкомнатную квартиру» в монолитном доме. От кухни на 22 «квадрата» мама пришла в восторг, а один из двух санузлов папа решил переоборудовать в кладовку с удочками».

Летом Белый хутор живописно зеленеет

Летом Белый хутор живописно зеленеет

Квартирное умножение

«Наши дома находятся в разных микрорайонах, но строила их одна компания, поэтому при покупке нам согласовали ощутимую скидку. Вышла экономия около 85 тысяч рублей. Родительскую «трешку» мы продавали примерно месяц, а параллельно в офисе застройщика оформляли документы на ипотеку. Достаточно было написать одно заявление, и нам подобрали с десяток вариантов в разных банках. Очень удобно.

Сегодня получается, что из одной «трешки» мы обрели две квартиры. Да, нам пришлось оформить частично ипотеку, и одна из квартир еще строится. Зато это будет уже свое отдельное жилье, в спокойном месте и от надежной компании. Сегодня готовимся к переезду и уже подумываем, чтобы снова позвать в дом аиста…».

Узнать больше о жилых комплексах «50 микрорайон Паркового» и «Белый хутор» можно по телефону: +7 (351) 245-60-60.

парки174.рф

белыйхутор.рф

Застройщик: АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области)

Проектные декларации на сайте: www.ipoteka-74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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