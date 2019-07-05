Как купить две квартиры вместо одной

Молодая семья Васильевых после свадьбы жила в «трешке» с родителями жены. Но недавно у пары родился сын, и вопрос переезда встал ребром. Любящая жена и мама Елена поделилось тем, как с одной жилплощади разъехаться в две просторные квартиры и получить бонусом не по-челябински свежий воздух за окном.

«Мама сказала: поближе к природе»

«Мы с мужем полтора года прожили вместе с моими родителями, — рассказывает Елена Васильева. — Семья у нас дружная, папа с супругом быстро нашли общий язык. Мы бы, может, и не думали о смене места жительства, пока «аист» не принес нам сына. Когда ребенок грудной, места всем хватает. Но он растет, и всем станет тесновато. На семейном совете решили не откладывать переезд.

Родители у меня еще работают, я официально в декрете и немного подрабатываю из дома. Муж тоже имеет стабильный доход. Мама предложила продать их трехкомнатную квартиру на улице Российской. В последние годы жить там стало, честно говоря, не очень комфортно. А вырученные средства решили использовать как первоначальный взнос на две квартиры — родительскую и нашу. Важное условие: оба варианта должны находиться подальше от городской суеты. Мама так и сказала: «Лишь бы поближе к природе».

В гости за… квартирой

«Мест с хорошей экологической обстановкой в Челябинске немного. Но есть исключения. Как-то мы съездили к друзьям в новый 50 микрорайон в Парковом. Рядом лес, поля, кое-где видно на горизонте горы. Мы знаем, что район семейный, и не надо ждать строительства детсадов со школами: тут они уже работают, и строятся новые. Мужу отсюда удобно добираться до работы. Начали искать квартиру именно здесь, а чтобы получить полное впечатление о районе, познакомились с будущими соседями.

Семья Ирины переехала в 50 микрорайон в 2018 году

— Мы с двумя детьми переехали сюда почти год назад, — рассказала жительница дома по улице Шмакова Ирина Малькова. — Жили в Казахстане, а когда перебрались сюда, то стали жить в Парковом. Место понравилось: воздух действительно чистый, мы гуляем в лесу, играем там в мяч или бадминтон. Еще есть футбольное поле, где управляющая компания проводит разные праздники. Недавно был концерт ко Дню защиты детей, а на 9 мая организовали кинотеатр под открытым небом. Младшая дочь у нас на очереди в детсад в пяти минутах ходьбы от дома. Старший сын учится в образовательном центре — тоже рядом. И тут же строится еще одна школа. Очень удобно!

После переезда семья Ирины обрела новые увлечения — прогулки в лесу, бадминтон и волейбол

«Ирина рассказала нам, что они с мужем живут в 2-комнатной квартире около 67 квадратных метров. В ней отдельные комнаты и кухня на 13,5 «квадратов». Но в этом микрорайоне нам по душе пришелся вариант «студия+две спальни». Рядом со спальней есть детская, а в просторной студии я мечтаю сделать кухню-столовую и организовать спальное место на случай гостей. Мне нравится, что в такой квартире нет непонятных коридоров, при этом всему есть свое место. На первом этапе нам очень удобно, что эта квартира сдается с чистовой отделкой. В декабре туда перевезем мебель, отметим новый год с новосельем и начнем потихоньку обживаться. Половина нашей задачи решена. Осталось подобрать вариант родителям».

Напротив Ирины застройщик возводит новые дома, обещают сдать до Нового года

Дом у озера

«Родители наш выбор в 50 микрорайоне поддержали, но для себя решили, что хотят жить загородом. Моя мама из деревни, и ей в городе очень не хватало прогулок на природе. Сейчас строить или покупать собственный дом родители не готовы — в него нужно вкладывать постоянно, а в пенсионном возрасте этот фактор для них стал определяющим. На слуху, конечно же, окрестности Шершней. Рядом с ними активно растут новые дома, и в один из июньских вечеров мы отправились смотреть «Белый хутор».

До Белого хутора герои добирались около 25 минут

Сначала нас поразило, насколько чистая и ухоженная там территория. Конечно, сразу дала о себе знать близость водоема — все время был легкий ветерок с Шершней. Мама узнала в этом свое детство, и мы пошли смотреть дворы. К нашему удивлению, таких, как моя мама, в хуторе немало. Взрослые люди тут гуляют много и просто так, кто-то занимается скандинавской ходьбой, другие — играют с детьми на площадках. Наш сын сразу побежал на гигантскую паутинку. Там мы встретили семью Алены Наумовой.

Семья Наумовых переехала в Белый хутор в 2017 году

— Мой муж — фанат хоккейной команды «Трактор», и мы постоянно ходим на их матчи. Как-то на одной игре среди болельщиков разыгрывали квартиру в Белом хуторе. Мы тогда не выиграли, но стало просто интересно, что это за район, — рассказывает Алена. — Приехали только посмотреть — уезжать отсюда уже не захотелось. Раньше жили в центре «Северка», там муравейник, а не район. Поэтому ехали сюда за спокойствием. Утром вся наша семья — муж, я и трехлетний сын — собираемся и едем в город. Детский сад у нас рядом с работой. Вечером не спеша забираем ребенка из сада. Если есть желание, гуляем по Челябинску и возвращаемся домой. С соседями мы дружим, общаемся в чате, собираемся на пикники.

В Белом хуторе соседи хорошо знают друг друга и всегда здороваются

«После общения с хуторянами, мы убедились, что нужно брать квартиру именно здесь, — продолжает Елена Васильева. — Выбор жилья для моих родителей был непростым. С одной стороны они до этого привыкли к простору старой «трешки», с другой — хотели взять меньшую площадь, но оставить комнату на случай приезда внуков. Нам показали совершенно не типовой вариант — «двухкомнатную квартиру» в монолитном доме. От кухни на 22 «квадрата» мама пришла в восторг, а один из двух санузлов папа решил переоборудовать в кладовку с удочками».

Летом Белый хутор живописно зеленеет

Квартирное умножение

«Наши дома находятся в разных микрорайонах, но строила их одна компания, поэтому при покупке нам согласовали ощутимую скидку. Вышла экономия около 85 тысяч рублей. Родительскую «трешку» мы продавали примерно месяц, а параллельно в офисе застройщика оформляли документы на ипотеку. Достаточно было написать одно заявление, и нам подобрали с десяток вариантов в разных банках. Очень удобно.

Сегодня получается, что из одной «трешки» мы обрели две квартиры. Да, нам пришлось оформить частично ипотеку, и одна из квартир еще строится. Зато это будет уже свое отдельное жилье, в спокойном месте и от надежной компании. Сегодня готовимся к переезду и уже подумываем, чтобы снова позвать в дом аиста…».

Узнать больше о жилых комплексах «50 микрорайон Паркового» и «Белый хутор» можно по телефону: +7 (351) 245-60-60.

парки174.рф

белыйхутор.рф

Застройщик: АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области)

Проектные декларации на сайте: www.ipoteka-74.ru

На правах рекламы.