Никита Нестеров привез Кубок Гагарина в Челябинск

Главный трофей КХЛ сегодня красовался в холле спортивной школы «Трактор». Три часа Никита Нестеров пожимал руки болельщикам и расписывался на майках, кепках и плакатах. Очередь около входа в новый корпус школы поначалу растянулась метров на сто.

ДОСЬЕ «КП»

Никита Нестеров. 26 лет. Защитник. Воспитанник спортшколы «Трактор». С 2001 по 2013 год играл в составе челябинского «Трактора». С 2014 года выступал за клубы НХЛ «Тампа-Бей», «Монреаль Канадиенс». С 2017 года играет в составе ЦСКА. Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2019).

Желающих увидеть Кубок - море!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Не устаешь, — спрашиваем у обладателя Кубка Гагарина?

— Если бы я во второй или третий раз завоевал этот трофей, то, наверное, эта процедура не была столь эмоциональной. Но этот Кубок я вместе с ЦСКА завоевал впервые. Так, что никакой усталости. Сами видите, у меня улыбка не сходит с физиономии (смеется). Особенно приятно, когда приходят детишки. Приезжают даже из Златоуста, Чебаркуля, из других городов и поселков. Повстречался с тренерами спортивной школы. Многие уже в возрасте, и мне очень приятно всех видеть…

Кстати, Кубок Гагарина все смогут увидеть и в эти выходные на Ильменском фестивале бардовской песни в горнолыжном центре «Солнечная долина».

— На днях ты на озере Тургояк сфотографировался на сапсерфе с Кубком Гагарина. Это новое увлечение?

Никита оставил автограф на фанатском флаге.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я первый раз попробовал покататься на доске с веслом года два назад. Понравилось. Не то, чтобы модно, главное — прекрасно развивает координацию, баланс. А это хорошая тренировка.

— Тургояк, наверное, еще не прогрелся?

— Да, водичка свеженькая. Даже простыл немного. Сейчас вот витамины ем. Но закаляться тоже надо.

— А где провел отпуск?

— Всей семье — с супругой и двумя сынишками съездили ненадолго в Париж. Был такой тематический отпуск. Младший сын у нас еще совсем маленький — недавно ему три месяца стукнуло.

Фото на память с чемпионом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В Челябинске ты открыл свой центр для подготовки хоккеистов. Сколько денег на него ушло?

— Сумма приличная. Примерно треть годового контракта потратил на его открытие. Центр расположен в здании бывшей ткацкой фабрики — около ТРК «Фиеста» по ул. Молодогвардейцев, 7. Сейчас там спортивный комплекс. Все по современным технологиям сделано. Раздевалки, небольшая хоккейная площадка, зона ОФП, бросковая зона, специальные хоккейные тренажеры. Могут заниматься и дети и взрослые.

— Ты уже начал готовиться к новому сезону?

— Сейчас неделю буду заниматься в своем центре, а в начале июля мы вместе с ребятами из ЦСКА поедем на сборы.