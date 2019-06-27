В пункте разбора ДТП в Челябинске объяснительные пишут, сидя на корточках, и ждут в очереди по шесть часов

Челябинские автомобилисты негодуют: в пунктах разбора ДТП они проводят в прямом смысле по полдня. В редакцию КП-Челябинск обратились читатели.

НЕГДЕ СЕСТЬ, НЕГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ

— Попал в аварию на Комсомольском проспекте. Три машины столкнулись — в таких случаях требуется участие ГИБДД. Нас отправили на Чайковского, 5. Там недавно открыли пункт разбора ДТП. Первая проблема — нет парковок. С трудом, нашли где приткнуться, — рассказал автомобилист Марс.

В пунктах разбора ДТП в Челябинске творится кошмар 00:00 00:00

Сам отдел представляет из себя узкий коридор и один кабинет.

— Надо писать объяснительную, но нет ни столов, ни стульев! Присаживались на корточки у подоконника, писали на багажнике машины. Четыре с половиной часа мы провели на ногах. В кабинете сидит два сотрудника, но один из вышел и куда-то уехал. Когда мы сдали объяснительные, инспектор начала перепечатывать их в компьютер. Неужели нельзя было просто сделать копию на сканере?! Сотрудника этого жалко. Он за это время ни в туалет не вышел, ни поесть не отошел.

«УШЕЛ ПОЗДНО НОЧЬЮ»

Еще одной историей поделился Михаил.

— Приехал на Гончаренко, 99. Было семь часов вечера. Ушел в два часа ночи. На одну аварию уходило по полтора часа оформления, народу было много. Не понимаю, почему закрыли районный пункты оформления ДТП? Сотрудникам там этим тоже не сладко приходится. А представляете что будет, когда настанет «день жестянщика»?

«ДНЕМ ТАМ НЕ БЫВАЕТ НИКОГО...»

Впрочем в ГИБДД считают, что проблему создают сами водители.

— Днем там не бывает никого. Всем же удобно после работы ехать. Я вот прямо сейчас при вас камеру открою — у нас там наблюдение установлено, чтобы отслеживать количество людей. Вот сейчас там 13 человек. Это примерно пять-шесть аварий. Пока люди пришли, написали объяснительные — очередь подошла. Само общение с инспектором занимает 10-15 минут, — рассказал в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

«Комсомолка» также поговорила с рядовым сотрудником Госавтоинспекции на условиях анонимности.

— Там действительно нет никаких условий для нормального ожидания. Выделили маленькую комнатушку в старом здании райотдела полиции. Потому что нужно оказывать определенный объем Госуслуг, а помещений для этого не завели, — объяснил собеседник.

ОТ РЕДАКЦИИ

Очевидно одно — систему эту надо менять! Зачем издеваться так на простыми людьми и сотрудниками ГИБДД. Надеемся, в ведомстве примут меры, и мы напишем хорошую статью о том, как власть стала еще ближе к народу.

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