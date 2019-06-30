За восемь часов пожар в Магнитогорске уничтожил товара на десятки миллионов рублей
Накануне в Магнитогорске отмечали 90-летие города. Гулянья продолжились далеко за полночь. Но когда народ разошелся по домам, экстренные службы не смогли передохнуть даже часок. В два часа ночи на Грязнова, 57 загорелась Центральная ярмарка.
Пожар на рынке.
— О пожаре сообщили не сразу. К тому же дул сильный ветер, который способствовал распространению огня. Первый пожарный расчет был на месте через шесть минут после звонка, — рассказали в МЧС.
Чтобы победить пламя, потребовалось свыше восьми часов.Фото: СОЦСЕТИ
Рынок состоит из одноэтажных павильончиков.Те в свою очередь собраны из профнастила. Хоть в основе материала и металл, но из-за обилия товара на рынке пламени было где разгуляться.
Пожар начался глубокой ночью и прогорел до десяти часов утра.Фото: СОЦСЕТИ
— Подразделения работали по повышенному номеру сложности. На месте находились служба пожаротушения и руководство гарнизона. Создано четыре боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания. В 04.56 пожар локализован на площади в 2 300 квадратных метров, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Периметр оцепили сотрудники полиции. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Во время тушения пожара никто не пострадал и не погиб. Однако огонь полыхал целых восемь часов. Местные жители переживают, что в атмосферу попало много токсичных веществ. Все-таки товары сейчас делают не из самых безопасных материалов.
— Угрозы для экологии также нет, — утверждают в МЧС.
Горит ярмарка.
Что стало причиной пожара — установит специальная комиссия. В соцсетях гуляют две версии. Первая — взрыв газа. Вторая — умышленный поджог. Один из комментаторов даже сообщил, что на его глазах ранним утром задержали подозреваемого.
Пожар было видно из разных частей города.
— У нас такой информации нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Несмотря на то, что многие магнитогорцы недолюбливали сгоревший базар, о случившимся переживают сильно.
В тушении принимали участие свыше полусотни пожарных и спасателей.Фото: МЧС России
— Там же было много простых ИП, обычных людей. Страшно себе представить, какой нанесен ущерб. Он явно превышает десятки миллионов рублей. Знакомые, которые имеют отношения к рынку, говорят, что уже даже подсчитали примерный урон, — около 25 млн рублей! А ведь еще сотни человек остались без работы, — рассказала КП-Челябинск жительница Магнитогорска Юлия.
Сотни людей сейчас потеряли работу.Фото: СОЦСЕТИ
Сначала люди думали, что загорелся цирк, который находится рядом.Фото: СОЦСЕТИ
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Пожар в Магнитогорске: ранее утро, рынок еще дымится.
ИСТОЧНИК KP.RU