За восемь часов пожар в Магнитогорске уничтожил товара на десятки миллионов рублей

Накануне в Магнитогорске отмечали 90-летие города. Гулянья продолжились далеко за полночь. Но когда народ разошелся по домам, экстренные службы не смогли передохнуть даже часок. В два часа ночи на Грязнова, 57 загорелась Центральная ярмарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717510" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке.

— О пожаре сообщили не сразу. К тому же дул сильный ветер, который способствовал распространению огня. Первый пожарный расчет был на месте через шесть минут после звонка, — рассказали в МЧС.

Чтобы победить пламя, потребовалось свыше восьми часов.Фото: СОЦСЕТИ

Рынок состоит из одноэтажных павильончиков.Те в свою очередь собраны из профнастила. Хоть в основе материала и металл, но из-за обилия товара на рынке пламени было где разгуляться.

Пожар начался глубокой ночью и прогорел до десяти часов утра.Фото: СОЦСЕТИ

— Подразделения работали по повышенному номеру сложности. На месте находились служба пожаротушения и руководство гарнизона. Создано четыре боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания. В 04.56 пожар локализован на площади в 2 300 квадратных метров, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Периметр оцепили сотрудники полиции. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Во время тушения пожара никто не пострадал и не погиб. Однако огонь полыхал целых восемь часов. Местные жители переживают, что в атмосферу попало много токсичных веществ. Все-таки товары сейчас делают не из самых безопасных материалов.

— Угрозы для экологии также нет, — утверждают в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717512" frameborder="0"></iframe> Горит ярмарка.

Что стало причиной пожара — установит специальная комиссия. В соцсетях гуляют две версии. Первая — взрыв газа. Вторая — умышленный поджог. Один из комментаторов даже сообщил, что на его глазах ранним утром задержали подозреваемого.

Пожар было видно из разных частей города.

— У нас такой информации нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Несмотря на то, что многие магнитогорцы недолюбливали сгоревший базар, о случившимся переживают сильно.

В тушении принимали участие свыше полусотни пожарных и спасателей.Фото: МЧС России

— Там же было много простых ИП, обычных людей. Страшно себе представить, какой нанесен ущерб. Он явно превышает десятки миллионов рублей. Знакомые, которые имеют отношения к рынку, говорят, что уже даже подсчитали примерный урон, — около 25 млн рублей! А ведь еще сотни человек остались без работы, — рассказала КП-Челябинск жительница Магнитогорска Юлия.

Сотни людей сейчас потеряли работу.Фото: СОЦСЕТИ

Сначала люди думали, что загорелся цирк, который находится рядом.Фото: СОЦСЕТИ

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