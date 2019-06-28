2019-06-28T10:39:26+03:00
Общество

Погода на июль-2019 в Челябинске: синоптики обещают дождливый месяц

Какой будет погода в июле-2019 в Челябинске, чему радоваться и чего опасаться
Лидия ПЕСКОВА
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Дождики будут, но лету это не помешает. Фото: Михаил ФроловДождики будут, но лету это не помешает. Фото: Михаил Фролов
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Вам не терпится узнать погоду на июль-2019 в Челябинске? Тогда читайте. Июль считается самым теплым и самым дождливым месяцем года на Южном Урале. Вот за что его любят отпускники и садоводы. Если и нагрянет дождичек, уже к обеду на небе снова яркое солнце.

Макушка лета, а так в народе называют июль, обычно радует горожан жаркой погодой. В самом Челябинске воздух может прогреться до 40 градусов. И это только в тени! Впрочем, чаще всего дневная температура воздуха балансируют между +20 и +30 градусами.

— Температура воздуха в июле-2019 в Челябинске будет держаться в пределах нормы, а вот осадков ожидается больше обычного, — заверили КП-Челябинск в Гидрометцентре России.

Осадки распределяются по территории области очень неравномерно. Больше всего их бывает на севере, а в Челябинске меньше.

Первые дни июля-2019 в Челябинске будут жаркими: +29…+25 градусов. Но уже к следующим выходным, 6 и 7 июля, воздух остынет до +21.

Дальше синоптики пока не видят явных волн холода или жары. Как и существенной разницы между дневной и ночной температурами: днем в Челябинске на протяжении месяца +22…+27, ночами + 15…+19.

Июль в Челябинске также славится своими грозами. В среднем в городе за этот месяц они гремят девять раз. Не удивляйтесь, если однажды утром мегаполис проснется в тумане — он рассеется быстро и без следа.

Синоптики подсчитали, что 28-29 дней июля в Челябинске непременно бывают солнечными.

НА ЗАМЕТКУ

Как пережить грозу на улице и дома

На Южном Урале грозы чаще всего гремят в горах, немного реже в низинах. В Челябинске за год бывает примерно 25 гроз. Самый богатый на грозы месяц — июль.

Молнии, град и шквалистый ветер, которые сопровождают грозу, представляют опасность. Поэтому горожанам советуют прятаться от грозы в помещении.

Помните, что:

— молнии наиболее часто попадают в отдельно стоящие и выступающие предметы, поэтому нежелательно укрываться возле одиноких деревьев и столбов, лучше отойти от них на 15 метров;

— во время грозы опасно находиться в воде или поблизости от нее;

— если вы оказались на открытом месте, попытайтесь спрятаться в любое углубление (в лесу — в невысоких кустах, во время поездки — не выходите из автомобиля;

— если гроза застала вас дома, отключите электроприборы и индивидуальную телевизионную антенну, а на улице — сотовый телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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