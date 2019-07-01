2019-07-01T11:17:43+03:00
Общество

Алексей Текслер вручил выпускникам ЮУрГУ дипломы

Документы о высшем образовании из рук главы региона получили десять самых успешных студентов
Ольга АНТОНОВА
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Лучших выпускников ЮУрГУ Алексей Текслер пригласил участвовать в кадровом проекте «Команда Челябинской области». Фото: gubernator74.ruЛучших выпускников ЮУрГУ Алексей Текслер пригласил участвовать в кадровом проекте «Команда Челябинской области». Фото: gubernator74.ru
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Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ЮУрГУ — давняя традиция. Проходит праздник на главной площади вуза, которая заполняется счастливыми ребятами в синих университетских мантиях и шапочках.

Алексей Текслер стал почетным гостем церемонии. Он вручил дипломы о высшем образовании десяти успешным выпускникам.

— Диплом ЮУрГУ давно стал знаком качества современного образования в нашем регионе. И вполне понятно почему. Выпускники ЮУрГУ работают во всех отраслях экономики нашего региона, практически на всех предприятиях области. На сегодня по специальности устраивается большинство выпускников ЮУрГУ. И это важный показатель эффективности и престижа университета. Наш регион — современный, многоотраслевой, наукоемкий регион. Я желаю вам найти свой путь и принести пользу Челябинской области. Уверен, вы с этим обязательно справитесь! — напутствовал выпускников Алексей Текслер.

Текслер пригласил лучших выпускников участвовать в кадровом проекте «Команда Челябинской области».

Кстати, в 2018 году вуз отметил 75-летний юбилей. За это время из стен ЮУрГУ вышли 250 тыс выпускников, среди которых 967 кандидатов наук, 283 доктора наук. Университет имеет филиалы в Златоусте, Миассе, Сатке и Нижневартовске. ЮУрГУ активно развивает международные связи: в Челябинск приезжают студенты из Китая, южноуральцы имеют возможность пройти стажировки в европейских и азиатских странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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