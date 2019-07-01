2019-07-01T15:46:18+03:00
Общество

Четыре причины посетить фестиваль семейной рыбалки в Челябинске

«Комсомольская правда» приглашает любителей рыбной ловли и не только
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21 июля радио «Комсомольская правда» приглашает на семейный праздник любителей рыбной ловли и отдыха на свежем воздухе. Традиционный Фестиваль семейной рыбалки пройдет на территории отеля Smolinopark. Рассказываем, почему не стоит пропускать этот праздник.

Причина 1. Веселье и призы обеспечены

Вход на Фестиваль, где будет масса развлечений для детей и взрослых, бесплатное. Но с желающие непосредственно порыбачить оплачивают взнос: с рыбака — 200 рублей, а с команды — 2000 рублей. При этом рыбак бесплатно проводит с собой всю семью, а команда — берет группу поддержки.

Согласитесь, символическая цена за возможность наловить рыбы и выиграть приз — комплекс автосигнализации от партнера фестиваля. А еще у нас есть супер-приз. Какой? Пока это секрет, но мы его обязательно раскроем к началу мероприятия. Уж, поверьте, этот подарок стоит того, чтобы посвятить свой выходной день рыбалке!

Причина 2. Дети будут под присмотром и жена при деле

Пока рыбаки будут караулить рыбу своей мечты, их группы поддержки смогут принять участие в спортивных эстафетах, конкурсах от партнеров и мастер-классах. Все это бесплатно. Повторяем: взнос в 200 рублей платят только те, кто будет рыбачить.

Причина 3. Настоящий отдых

В 15.00 мы подведем итоги и наградим победителей. А после этого все желающие могут насладиться солнечными ваннами на песчаном пляже, искупаться и посетить все заведения на территории Smolinopark.

Причина 4. Удобно добраться.

Собираемся на озере Смолино, территория отеля Smolinopark. Это находится в черте города. Забрасывать удочки начнем с 10.00, подъехать и зарегистрироваться можно с 9.00. Торжественное открытие — в 9.30.

Важный момент!

Обязательно зарегистрируйте себя и семью на fish.kp.ru. Это нужно нам, чтобы сделать ваш отдых комфортным. Оплачивать заранее ничего не требуется.

Перед тем как отправиться на рыбалку, можно пройти познавательный тест «Готов ли ты к рыбалке?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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