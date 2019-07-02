Почему ремонт подземных переходов на главной площади Челябинска бросили на полпути

Ремонт подземных переходов на площади Революции на поверку оказался всего лишь восстановлением лестничных маршей. Но и он тянется медленно.

Намедни врио главы города Наталья Котова сделала резкое замечание подрядчику: не поторопятся, рискуют потерять контракт. И отправила в переход подчиненных — посмотреть, что к чему.

Срок сдачи работ — 31 августа.

КТО ВИНОВАТ?

За восемь миллионов рублей подрядчик должен сменить разбитые плиты ступеней на всех спусках обоих переходов на гранитные; отремонтировать стены спусков; установить перила.

В эту же сумму входит установка на лестницах оборудования платформы для спуска колясок инвалидов.

Но по факту ни готов не один лестничный марш. Говорят, загвоздка в поставщике гранитных плит. Мол, не успевает. Да и в дождь рабочих перекидывают на другие объекты. А если лето выдастся дождливым, так и останемся с разбитыми переходами?

— Не бывает у нас все 90 дней лета дождливыми, — возражает представитель подрядчика Елена Паластрова.

Но возражения звучат неубедительно. Бывали на Южном Урале исключительно дождливые лета. И прогноз погоды обещает нам именно такое лето.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ УТЕРЯН

Переходы в центре города, увы, потеряли свой особый стиль. Оригинальные эскизы, по которым когда-то их строили, материалов, которые использовали при их отделке — все это нынешних чиновников не волнует.

«Нам сколько денег дали, мы столько и освоили», — читается в их скупых ответах на дотошные расспросы журналистов. Но почему так равнодушно? Почему не подойти к делу с душой, поработать в архивах, убедить казначеев выделить большую сумму? Чтобы красиво получилось!

КОЛХОЗ-СТАЙЛ

Не будет благородной мраморной облицовки. Она, мол, пришла в негодность: плиты отошли от основания, крошатся. А покупать новый камень, видимо, дорого. Потому подрядчик затер стены зернистой штукатурной. И получилось коряво: стена плохо выровнена, есть перепады в оттенке цвета.

— Мы предъявили претензии поставщику, это штукатурка разных партий, переделаем. Штукатурка хорошая, ей и в мороз ничего не сделается, — говорит Елена Паластрова.

Не входит в нынешний контракт ни ремонт потолков, на которых «цветет» плесень, ни восстановление замызганных стен в тоннелях. Безобразно смотрятся разномастные ларьки.

Стены рядом с лестницами в штукатурке смотрятся невзрачно. Это вам не мрамор.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Почему не подошли к ремонту переходов сразу комплексно?

— Потому что мы получили конкретное задание — ремонт лестничных маршей. Нам выделили средства только на этот вид работ. Я не знаю, когда будет следующий транш, мы написали все возможные заявки, — с плохо скрытым раздражением отвечает руководитель МАУ «Горсад им. Пушкина» Ольга Попова.

Муниципальное предприятие управляет переходами. Хотя, наверное, «управляет» — громко сказано. Присматривает, скорее всего.

Не будет и красивых перил из отличного дерева, что тоже украшали переход. Установят перила из нержавейки. После такого ремонта переходы в центре города рискуют стать невзрачными тоннелями.

— Скоро откроем часть переходов, гранит привезут через месяц. К концу августа все будет готово, — обещает начальник Управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

ПЛАНЫ НЕИЗВЕСТНЫ

Сколько же денег требуется на полное приведение пешеходных переходов в порядок — от пола до потолка, учитывая демонтаж допотопных киосков?

— Мы готовим предложение о 49 млн руб на следующую очередь ремонта. Просчитываем, какие работы включим в эту сумму. Мы понимаем, что переходы расположены в центре города, что требования к их облику особые, — говорит чиновница. — Мы заботимся о людях.

Когда ремонт в подземке продолжится — неизвестно.

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