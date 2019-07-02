Автомобилисты Южного Урала выберут лучшие компании региона

В каком дилерском центре выгоднее всего покупать новый автомобиль? Работники каких автосервисов не пытаются нажиться на клиентах, честно выполняя свою работу? Где заказать запчасти? И каким компаниям стоит доверить перевозку ценного груза?

Чтобы помочь южноуральцам разобраться во всем многообразии автомобильных услуг и определить лучшие, по мнению жителей Челябинской области, автомобильные компании региона, «КП-Челябинск» запускает масштабный проект — «Автосалон года- 2019. Южный Урал».

Это народное голосование, которое позволит показать, какие компании автомобильной сферы пользуются доверием южноуральцев, а также рассказать о новинках автопрома и современных полезных автоуслугах.

С 1 июля по 30 ноября жители Южного Урала будут голосовать за автомобильные компании в различных номинациях. По итогам народного голосования определятся победители.

Готовы рассказать о своей работе и достижениях, высококлассных специалистах, своих товарах и услугах жителям Челябинской области? Станьте участником масштабного проекта «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Оставить заявку можно по телефонам: 8-919-327-48-07, 8-922-632-78-71 или e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru