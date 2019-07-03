Поп-блогер из Челябинска объяснил скрытый смысл скандального клипа группы «Ленинград»

Месяц назад группа «Ленинград», перед тем как объявить о прощальном туре, выпустила клип i_$uss («Иисус»). Премьера получилась громкой. Как писали в Сети — «хайпанули на прощание».

— Этот клип — сатирическое произведение без скрытых смыслов, — предупреждают авторы перед просмотром.

МИЛОНОВ ПРОТИВ...

По сюжету компания девушек перед походом в бар принимает наркотик, чтобы, как говорится, расширить сознание.

Во время вечеринки у одной из девушек начинаются галлюцинации: посреди танцпола она видит мужчину, облик которого схож с тем, как изображают Христа на картинах. Затем вода превращается в вино, а в довершение героиня рожает... планшет.

Клип критиковал депутат Виталий Милонов, другие активисты требовали от СК проверить ролик на предмет оскорбления чувств верующих и даже собирали подписи к патриарху.

...А БАТЮШКА - ЗА!

Однако среди служителей церкви есть те, кому клип понравился. Например, священник из Челябинска отец Владимир Панарин отнесся к ролику Шнура положительно и разобрал его детально. Кстати, батюшка выпускает передачу на YouTube «Поп-блогер».

— В последнее время православные своей критикой часто делают рекламу какому-нибудь неудачному фильму. Но с другой стороны, мы просто не можем молчать, когда покушаются на то, что нам дорого и свято. Однако, чем оскорбляться чувствами, задайтесь вопросом: может быть, Бог таким необычным образом хочет сказать кому-то нечто важное, — говорит священник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718128" frameborder="0"></iframe> Разбор клипа Ленинград — i_$uss / Священник РПЦ раскрывает тайные смыслы символов.

ЖАЛОБЫ НА КЛИП БЕССМЫСЛЕННЫ

— В титрах клипа указан юрист. Это намек, что авторы подкованы, так что с жалобами ничего не выйдет, — объясняет блогер. — И заметим, в клипе нет матов, надругательства над иконами, священниками и церковной службой.

— Начнем с названия: i-$us. Хитро написано...

— Звучит как протестантская версия имени, с одной буквой "и". Слово написано латиницей с маленькой буквы. Это название аккаунта в Инстаграм, о чем мы узнаем в конце. Знак доллара напоминает о поклонении Мамоне (демону богатства — прим.ред.). А первая буква отсылает к iPhone и iPad.

— Три девушки в подворотне принимают наркотик. Здесь какой тайный смысл?

— Сначала кажется, будто они купаются в солнечном свете, но потом оказывается, что это всего лишь свет искусственный — от фонарей. Реальное променяли на искусственное. Главная героиня первый раз пробует наркотик и интересуется, когда он начнет действовать. На это подруги ей говорят «Попрет, ты главное — верь» — будто троллят ее на тему религии.

В состоянии расширенного сознания, героиня выглядит то как ангел, то облачается в эдакую Малифисенту.Фото: кадр с видео

— Подруги идут в клуб и по дороге героиня видит летящего голубя.

— Символ Святого Духа, знак свыше, напоминание о Боге, от которого уходит главная героиня.

— Название ночного клуба появляется на полсекунды в кадре. Называется он STRONG — что означает «сильный». Но первые две буквы заклеены бумагой и вместо них подрисована W.

— Wrong — с английского переводится не только как «неправильно», но это еще и грех, ошибка, промах. Из слова убрали первые st — так в английском сокращают слово «святой». А еще W похожа на рога. Вы понимаете, о чем я.

ПОД ОБРАЗОМ ХРИСТА СКРЫВАЕТСЯ ДЕМОН

— В клубе героиня напивается и видит парня, похожего на Иисуса. И вот тут пошло-поехало! Девушку облачают в белые одежды, в кадре пляшут ее родители, мелькают ягненок и черный пес. Вино бежит из крана, героиню тошнит этим вином. Потом она выбегает на улицу, кормит бомжей... Ух!

— Белые одежды — как у невесты. Невестами Христа называют монахинь. В песне поется о желании перекреститься, но героиня от него отказывается. Это похоже на сознательное желание остаться в мире грез. Она понимает: если осенит себя крестом, видения развеются.

Встречаются противоположные символы. Например, трансформации внешности происходят с главной героиней. То она держит невинного ягненка, то в кадре черный пес, похожий на волка.

В этом клипе за образом Христа может укрываться бес.Фото: кадр с видео

Наркотики превращают воду в вино, которое бежит из крана. Но лишь видимым образом. Героиню тошнит блестками - наелась гламура. Она находит печенье с предсказаниями, в котором лежит записка «встань и иди». Примерно такими же словами Христос напутствовал блудницу, в которую никто не посмел кинуть камень.

— Что скажете про главного героя?

— Его образ похож на образ Христа в католических картинах. Думаю, героиня хочет выйти замуж и пытается найти идеального спутника. А идеалы ей привила благочестивая семья и религия. В то же время в православии существует такое явление как бесовская прелесть, когда в образе ангелов и даже Бога к человеку приходят демоны. В Апокалипсисе сказано, что Антихриста примут за Мессию. Поэтому, кто здесь явился в клипе, мы можем догадываться.

РОЖАЕМ ПЛАНШЕТЫ ВМЕСТО ДЕТЕЙ

— Героиня рожает iPad...

— Раньше — выйти замуж, родить ребенка и радоваться, глядя как он растет — было целью нормального человека. А теперь учишься, вкалываешь, чтобы в муках накопить за девять месяцев на планшет и после этого разглядывать красивые фото. Вот новая религия! Поэтому вместо надкусанного яблока на планшете христианский крест, а внутри соцсети, где обитает парень с ником i-$us.

Героиня кормит хлебами бродяг.Фото: кадр с видео

— Конец трагичен. Героиня идет на свет, а это оказывается фура с логотипом Svetprivet. Водитель крутит руль, чтобы не сбить девушку, врезается в столб. А столб убивает бедняжку....

— Бог пожалел водителя, чтобы не делать его убийцей. Но, думаю, водитель не пережил аварию. И в его смерти виновата эта девушка, которая вышла на дорогу. Как известно, взявший меч от меча и погибнет.

Выводы здесь такие: бросила родителей, пошла искать красивую жизнь, сделала ее своей религией. Молилась на длинноволосого парня, мечтала, что он сделает ее счастливой. Но все, чего добилась — родила iPad, накачалась наркотиков и... погибла.

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