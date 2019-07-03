ОМЕГА — Официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Челябинске

Роскошный автосалон, отвечающий самым высоким стандартам. Дилерский центр зарекомендовал себя как надежного и верного партнера всех ценителей марки «Мерседес-Бенц».

Счастливый клиент — задача, над которой ежедневно трудятся все сотрудники дилерского центра ОМЕГА. Специалисты ОМЕГА, помимо уникального опыта продаж, имеют квалифицированные знания в области технического обслуживания автомобилей.

Для удобства клиентов на территории дилерского центра предусмотрены парковочные места, детская зона, комфортная зона отдыха, где в ожидании ремонта своего автомобиля вы всегда можете насладиться вкусными напитками и едой.

СТОА ОМЕГА позволяет одновременно проводить техническое обслуживание девяти автомобилей. Техническая оснащенность сервисного центра соответствует высокому стандарту производителей. Обратившись в официальный дилерский центр ОМЕГА, владелец автомобиля «Мерседес-Бенц» может быть уверен в полученном качестве.

Для тех, кто желает приобрести автомобиль, верными проводниками в мир «Мерседес-Бенц» станут менеджеры отдела продаж дилерского центра «ОМЕГА»: подберут для вас автомобиль, соответствующий потребностям, ответят на все вопросы, проведут тест-драйв, обсудят персональные условия на покупку автомобиля. В ОМЕГА работает отдел страхования и кредитования, где вы можете рассчитать и оформить кредит на комфортных условиях, застраховать новый автомобиль или продлить страховку. При приобретении нового автомобиля у вас есть возможность избежать потери времени на самостоятельную продажу имеющегося автомобиля, достаточно воспользоваться услугой Trade-in.

Если вы хотите купить автомобиль с пробегом в ОМЕГА, будьте убеждены — сделка будет юридически чиста, потому что каждый автомобиль проходит полную проверку и имеет прозрачную историю.

Еще одним направлением работы является сотрудничество с корпоративными клиентами и продажа автомобилей «Мерседес-Бенц» в лизинг.

Дилерский центр ОМЕГА — участник проекта народного голосования «Автосалон года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

г. Челябинск, ул. Игуменка, д.181

Тел.: (351) 225-62-73 (отдел продаж), 211-05-15 (сервис);

sales.mercedes-omega.ru

ВКонтакте

Facebook

Instagram

На правах рекламы