Деревянный храм дотла сгорел в Курганской области

Свято-Казанский мужской монастырь в поселке Чимеево вспыхнул днем 3 июля. Здание храма деревянное. Его за считанные минуты охватило пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="208" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718174" frameborder="0"></iframe> Пожар в Чимеево.

— В тушении участвуют восемь пожарных расчетов. Люди эвакуировались самостоятельно, — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Могла задымиться проводка кондиционера. Спасти здание не удалось. С возгоранием боролись несколько часов, но в итоге у храма рухнули даже перекрытия и стены.

Так храм выглядел до пожара. Фото: himeevo.ru

Внутри хранилась чудотворная икона Богоматери. Православные переживают, что святыня может быть утрачена. Согласно преданию, икона приплыла в эти края по одному из притоков реки Тобол. В 1770 году храм уже горел, но на пепелище обнаружили ту самую икону.

Монастырь основали в 2002 году. Само же здание построили в конце XIX века. Ранее здесь располагался храм, которые действовал даже в советские годы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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