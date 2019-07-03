Деревянный храм дотла сгорел в Курганской области
Свято-Казанский мужской монастырь в поселке Чимеево вспыхнул днем 3 июля. Здание храма деревянное. Его за считанные минуты охватило пламя.
Пожар в Чимеево.
— В тушении участвуют восемь пожарных расчетов. Люди эвакуировались самостоятельно, — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.
Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Могла задымиться проводка кондиционера. Спасти здание не удалось. С возгоранием боролись несколько часов, но в итоге у храма рухнули даже перекрытия и стены.
Так храм выглядел до пожара. Фото: himeevo.ru
Внутри хранилась чудотворная икона Богоматери. Православные переживают, что святыня может быть утрачена. Согласно преданию, икона приплыла в эти края по одному из притоков реки Тобол. В 1770 году храм уже горел, но на пепелище обнаружили ту самую икону.
Монастырь основали в 2002 году. Само же здание построили в конце XIX века. Ранее здесь располагался храм, которые действовал даже в советские годы.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
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ИСТОЧНИК KP.RU