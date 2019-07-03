2019-07-03T14:53:05+03:00
Происшествия

Деревянный храм дотла сгорел в Курганской области

В пожаре могла быть уничтожена чудотворная икона
Андрей АБРАМОВ
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В поселке Чимеево Курганской области сгорел мужской монастырь.В поселке Чимеево Курганской области сгорел мужской монастырь.Фото: СОЦСЕТИ
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Свято-Казанский мужской монастырь в поселке Чимеево вспыхнул днем 3 июля. Здание храма деревянное. Его за считанные минуты охватило пламя.

Пожар в Чимеево.

— В тушении участвуют восемь пожарных расчетов. Люди эвакуировались самостоятельно, — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Могла задымиться проводка кондиционера. Спасти здание не удалось. С возгоранием боролись несколько часов, но в итоге у храма рухнули даже перекрытия и стены.

Так храм выглядел до пожара. Фото: himeevo.ru

Так храм выглядел до пожара. Фото: himeevo.ru

Внутри хранилась чудотворная икона Богоматери. Православные переживают, что святыня может быть утрачена. Согласно преданию, икона приплыла в эти края по одному из притоков реки Тобол. В 1770 году храм уже горел, но на пепелище обнаружили ту самую икону.

Монастырь основали в 2002 году. Само же здание построили в конце XIX века. Ранее здесь располагался храм, которые действовал даже в советские годы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Ранним утром 10 августа прошлого года храм вспыхнул как спичка. «Пироманом» оказался 15-летний подросток. Парень сам признался в преступлении и, судя по всему, не раскаивается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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