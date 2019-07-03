Что означают слова Христа о том, что Он принес на Землю не мир, а меч

Среда, 3 июля

Строгий пост

Глеб Владимирский

Святой благоверный князь был младшим сыном великого святого Андрея Боголюбского. Вырос глубоко верующим и с 12-ти лет жил уединенно: читал святые книги, каждый день был на церковных службах, строго постился и ночи проводил в молитве. Господь забрал его, когда ему было всего 19 лет.

Его нетленные мощи сохранились до наших дней и являли много чудес. В 1238 году, во время нашествия Батыя, татары подожгли храм во Владимире. В пожаре сгорел епископ и жители города. Но огонь даже не коснулся гробницы князя Глеба. В июле 1410 года на Владимир напали татары. Разграбили город, стали расхищать церковные сокровища. Но как только коснулись гробницы Глеба, из нее вышло пламя, и татары в страхе покинули город.

Святой Глеб Боголюбский. Икона

По молитвам святого князя был спасен город от нашествия польско-литовских захватчиков в 1613 году.

Четверг, 4 июля

Постный день

Преподобномученик Георгий

Родился в 1868 году в благочестивой крестьянской семье. В 12 лет с родителями приехал в Оптину пустынь. Там великий старец Амвросий обнял его и сказал, что ему следует оставаться здесь. Но только в 30 лет, после кончины отца, он вернулся обратно. В 1918 году большевики обвинили его в заговоре и повезли на расстрел. По дороге отцу Георгию было чудесное видение, и он утешил всех арестованных, сказав, что они останутся живы. Их вагон почему-то прицепили к другому поезду. Привезли в Москву и дали пять лет.

Преподобномученик Георгий

В тюрьме он тайно исповедовал и причащал заключенных. После отправился служить в Свято-Даниловскйи монастырь, где принимал множество людей. В 1928-м его отправили в ссылку. Он болел раком гортани. В 1932 году причастился и мирно скончался.

Пятница, 5 июля

Строгий пост

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (гл. X):

Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным.

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его.

Толкование:

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Не сказал Христос: пришел принести брань, но, что гораздо ужаснее, меч. Он хотел приучить слух учеников к жестоким словам, дабы они в трудных обстоятельствах не колебались. Теперь никто не скажет, что Он убеждал их лестью, скрывая от них трудности. Не только, говорит, друзья и сограждане, но и самые сродники восстанут друг против друга. Не сказал Христос: пришел принести брань, но, что гораздо ужаснее, меч.

Он хотел приучить их слух к жестоким словам, дабы они, в трудных обстоятельствах, не колебались. Если ты ради светских приличий, садясь за стол, не ограждаешь себя крестным знамением; если в праздник, вместо храма Божия идешь в театр или в веселое собрание людей праздных, то ты опять стыдишься Христа, отрекаешься от Него (Троицкие листки).

Суббота, 6 июля

Разрешается рыба

Празднество Владимирской иконы Божией Матери

Совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Хан с громадными полчищами подошел уже к реке Угре. Целый день его войско стояло напротив друг друга, не приступая к бою (Стояние на Угре). Вся Москва молилась Богородице о спасении.

Владимирская икона.

Пресвятая Богородица заступилась за землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать, желая дождаться перехода татар. Враги решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать. А ночью побежали, гонимые страхом, после явления хану во сне образа Божией Матери.

Воскресенье, 7 июля

Разрешается рыба

Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя)

Предсказал пришествие Мессии, жил в пустыне, питаясь диким (очень горьким) медом и акридами (саранча). Ходил в одежде из верблюжьего волоса даже в жару. К нему стекалось множество народа. Иоанн совершал священное омовение (крещение) в водах Иордана. Он же крестил Иисуса Христа. Считается последним пророком на Земле.

Иоана Креститель. Икона

Вот что пишется о крещении от Иоанна в Евангелии от Луки:

«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари (сборщики налогов) креститься и сказали ему: Учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем».

Понедельник, 8 июля

Строгий пост

День Петра и Февронии — Всероссийский день семьи, любви и верности

Петр заболел неизлечимой проказой. Во мне ему было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода — благочестивая дева Феврония из деревни Ласковой под Рязанью. Петр послал за ней людей. Когда он увидел Февронию, то полюбил ее за мудрость и кротость и обещал жениться на ней после исцеления.

Святые супруги пронесли свою любовь через трудные испытания. Бояре не хотели видеть княгиню из простолюдин. И супругов изгнали. И вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал вернуть Петра и Февронию. Скончались супруги в один день и час, приняв перед этим монашеский постриг. Их тела положили в один гроб.

Вторник, 9 июля

Строгий пост

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (XI глава):

Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали.

Ибо пришел Иоанн (Креститель), ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то что они не покаялись.

Толкование Феофана Затворника:

Говорит Господь, что мы, не слушающие Евангелия, похожи на тех, которым поют веселые песни, — они не пляшут; поют печальные — они не плачут; ничего с ними не поделаешь. Обещают Царствие Небесное, пресветлое и прерадостное — не шевелимся, будто не нам говорят. Угрожают судом и муками нескончаемыми — не тревожимся, будто не слышим.

Забиты, потеряли всякое чувство самосохранения истинного. Ведемся, как ведомые прямо на пагубу — и никакой заботы о своей участи. Опустили руки, предались нечаянию: что будет, то будет! Вот каково положение наше!

Не оттого ли так часты самоубийства? И это плод нынешних учений, нынешних взглядов на человека и его значение! Вот вам и прогресс! Вот и просвещение! Лучше уж совсем быть невеждою, да со страхом Божиим душу свою спасти, чем достигнув титла просвещенного, погибнуть навеки, во всю жизнь не вспомянув о том, что будет по смерти.

Из слова Божия, определяющего и Царство Небесное ,и ад, не пройдет и йота едина: все будет как написано. Прими же всякий это к сердцу, как дело, лично тебя касающееся, и позаботься о себе, сколько есть сил и сколько еще времени осталось.