День семьи-2019 в Челябинске: афиша мероприятий, куда сходить

Праздник День семьи, любви и верности связан с церковным днем памяти о Петре и Февронии — покровителях супружества. Имеет четкую дату — 8 июля. Но поскольку в 2019 году праздник выпадает на понедельник, провести мероприятия в Челябинске решили накануне — 7 июля.

В День семьи-2019 в Челябинске пройдет праздник на пешеходной части улицы Кирова, в горсаду имени Пушкина и в сквере на улице Молодогвардейцев.

На Кировке для жителей и гостей города выступят творческие коллективы. Кроме того, будут организованы игровые площадки, фотозоны, творческие мастер- классы. Здесь мероприятие пройдет с 13:00 до 17:00.

В горсаду Пушкина состоится спортивный праздник с веселыми семейными стартами и зрелищным пленэром. Также будут организованы мастер-классы по изготовлению леденцов, твистинг из воздушных шаров (создание фигур и скульптур), красочные фотозоны. С 13:00 до 20:00.

В сквере на Молодогвардейцев состоится праздничный концерт. Для детей подготовят игровые площадки, конкурсно-игровую программу с призами и подарками. Всех желающих разрисуют аквагримом. Помимо этого маленьких зрителей порадует своим выступлением театр мыльных пузырей. В завершении праздника гостей мероприятия ждет спектакль для всей семьи от театра «ЯрИК». С 17:00 до 19:00.

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

Концерт уральских групп посреди водной глади пройдет в Челябинской области 12+

С 5 по 7 июля на озере Увильды состоится первый всероссийский «Ариэль-Фест». Организаторы обещают шоу для любителей «живого звука» всех поколений.

— Драйв, позитив, летнее настроение, загар и купание, солнце, озеро и лес, лучшие музыкальные коллективы Южного Урала и России, живописнейшая природа. Сцена будет установлена на водной глади Увильдов, а публика расположится на песчаном пляже, — рассказывают организаторы.

Создатели фестиваля хотят продемонстрировать качественные авторские музыкальные выступления и познакомить авторов с представителями музыкальной индустрии для дальнейшего сотрудничества.

Главные гости «Ариэль», «Ананасов и Ко» и московская команда «Сон лемура».

Фестиваль пройдет на базе в районе поселка Красный Камень. О проживании нужно позаботиться заранее. Помимо палаточного лагеря можно разместиться в коттеджах и летних домиках. Будут работать торговые точки, пункты питания, полевые кухни, ресторан, палатки народных напитков, игровые зоны, детская площадка, пляж, прокат лодок.

5 — 7 июля

Б/о «Омега»

Тел.: +7 904 819-85-60, (351) 729-80-89.

Экологический сбор за уборку территории — 200 руб.

Фестиваль городской среды 6+

Если вам симпатична урбанистика — наука о развитии городской среды, приходите на фестиваль «Все просто». Здесь вы найдете единомышленников и замечательно проведете время. Фестиваль в Челябинске проходит уже три года.

— Поговорим о том, как изменить Челябинск, сделать его уютным и красивым — просто, и каждый может этому способствовать. Будем показывать новый дизайн, архитектурные решения, обсуждать преображение среды. Будет музыка нон-стоп, уличный театр, лекторий, мастер-классы для взрослых и детей, кинотеатр под открытым небом с пледом и какао, — говорят организаторы семейного фестиваля.

Билет действует один день, на второй день билет нужно купить еще раз.

6, 7 июля

Площадка за ТРК «Алмаз»

12.00 — 20.00

Билет: 200 руб. (150 руб. — велосипедистам)

Главный сабантуй Южного Урала 6+

Праздник Плуга отметят в Троицке. Для гостей приготовили несколько конкурсов: на лучшую юрту, подворье и национальный уголок, лучшую национальную кухню, лучшую пряху и лучшую лапшу.

— Впервые конкурсы на лучшую пряху и лучшую лапшу провели в прошлом году. Они оказались самыми зрелищными и массовыми. Поэтому их проведут вновь. На сцене установят прялки, каждая участница получит шерсть. С собой необходимо принести только веретено. То же самое и с лапшой. Участницы получат продукты, но должны принести свою доску, нож и скалку, — говорят организаторы.

Делегация Татарстана привезет на праздник юрту, национальные костюмы, традиционные блюда, вышивку. Башкортостан представит юрты с подворьями, национальные музыкальные инструменты, мастер-классы, ювелирные украшения. Выступление делегации из Башкирии будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан. На спортивной площадке желающие смогут испытать свои силы в национальной борьбе корэш, мас-рестлинге и армрестлинге, становой тяге.

На праздничном концерте выступит заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Республики Татарстан Георгий Ибушев.

6 июля, суббота

Троицк (вертолетная площадка)

Тел.: (351-63) 2-22-32, 2-04-55

Начало: 10.00

Вход свободный.

На Ивана Купалу на Аркаиме пройдет большой праздник 6+

Фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» проходит ежегодно. На него съезжаются около пяти тысяч зрителей.

— Хотим сохранить ценности традиционной отечественной культуры, традиционную обрядность многонационального региона Южного Урала, песни, костюмы, ремесла. Все это не только интересно, но и важно знать. А для ученых — историков, этнографов, фольклористов, сотрудников музеев и образовательных учреждений это великолепная возможность пообщаться, — говорят организаторы.

Участники фестиваля реконструируют народные обряды, игры, пробуют национальную кухню, участвуют в мастер-классах традиционных ремесел и рукоделий. А на главной площадке фестиваля разворачивается музыкально-хореографический конкурс.

В этом году на фестивале откроют «Лабораторию сказительства». На площадке рассскажут и былины, и старины, и древний башкирский и нагайбакский эпос.

— Даже поздней ночью продолжается действо фестиваля, когда окончены обрядовые игры и погашены купальские костры, туристов объединяют песни, отголоски которых звучат до раннего утра, — добавляют организаторы.

6 — 7 июля, суббота-воскресенье

Заповедник Аркаим

9.00 — 23.30 (6 июля), 10.00 — 12.30 (7 июля)

Тел.: (351) 218-40-35, 7 904 800-40-57 (бронирование мест для проживания)

Вход свободный.

Выставка про тарелку 0+

На первый взгляд, звучит немного забавно. Настолько это привычный бытовой предмет. Но что мы о нем знаем? Например, историки установили, что тарелки появились раньше ложек и ножей еще у первобытных людей. А вот декоративные тарелочки появились в Древней Греции. На Руси долгое время цари награждали «тарелями» своих верных слуг, как орденами, за особые заслуги. Такая посуда украшалась вензелями и ставилась на виду. Впервые слово «тарель» (переделанное немецкое «талер») встречается в завещании одного из московских князей в 1509 году, оно пришло на смену древнему слову «миска».

— На выставке можно узнать эту историю: когда появилась тарелка, из чего создавали и из чего создают ее сейчас. В одной из витрин есть планшет, посвященный «тарелочным приметам». Представлены сами предметы кухонной утвари разных эпох: тарелки, сосуды горшечной формы, миски и блюдца, — рассказали в музее.

Вход на выставку по билетам на постоянную экспозицию.

До 22 сентября

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

Билет: 100 — 200 руб.