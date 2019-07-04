2019-07-04T10:43:31+03:00
Общество

На Южном Урале появится программа ликвидации кадрового голода в больницах

Отправляющемуся в глубинку специалисту важны не только «подъемные», но и перспективы
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер побывал в Каслинской городской больнице. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер побывал в Каслинской городской больнице. Фото: gubernator74.ru
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Глава региона Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения Челябинской области переломить сложную ситуацию с кадровым голодом в поликлиниках и больницах в глубинке.

Один из способов — привлечение специалистов из других регионов. Это предложение из уст Алексея Текслера прозвучало в Каслях, когда главврач городской больнице рассказал руководителю региона о нехватке медицинского персонала.

В штате — специалисты пенсионного и предпенсионного возраста. Молодые специалисты в провинцию не едут, им не интересна, увы, программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым переезжающим положены «подъемные». Отработав положенный по контракту срок, спецы уезжают.

С врачами в глубинке пока плохо.Фото: gubernator74.ru

С врачами в глубинке пока плохо.Фото: gubernator74.ru

— За последние годы в Каслинский район никто не приехал по программе «Земский доктор». Суть моего предложения заключается в том, что в дополнение к федеральным программам необходимо наша программа. До 1 сентября такая программа должна появиться. В районах я обращаю внимание всех главных врачей на то, что это нужно делать вместе, поскольку областные чиновники могут не всегда понимать ситуацию на местах. Мало просто предложить жилье, миллион рублей или 500 тысяч, специалисты должны видеть перспективы. Возможно, это будет предоставление жилья в областном центре при отработке определенного количества времени, возможность дополнительного обучения. Это должно быть частью пути любого врача, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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