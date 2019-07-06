Домашний «гепард», кошка с разными глазами и Мурзик за 10 миллионов: семь необычных котеек, которых можно найти в Челябинске

Если вы в поисках домашнего любимца, присмотритесь к этим кошкам. Может, ваш будущий друг среди них. Всех этих хвостатых можно купить в Челябинске. Кого-то готовы отдать бесплатно, в добрые руки, а за некоторых придется выложить немалую сумму. Например, в этой подборке есть самый дорогой кот в Челябинске! Позволить себе такого сможет разве что какой-нибудь миллионер...

ДОМАШНИЙ «ГЕПАРД»

Кто хочет обзавестись ручным хищником? На популярном сайте объявлений продают маленького сервала. Это одна из самых редких пород домашних питомцев.

За этого красавца просят 400 тысяч. Фото: Avito.ru

Сервалы очень похожи на гепардов, невероятно красивые и грациозные. Это крупные кошки — рост в холке до 70 см, вес до 18 кг. Котята стоят 300-600 тысяч рублей. За челябинского сервала просят 400 тысяч. Продавец пишет, что малыш очень ласковый, идеально подойдет на роль домашнего любимца.

Сервалы обитают в Африке. Питаются зайцами, птицами, грызунами и даже небольшими антилопами. Приручать этих экзотических животных стали в конце XIX века. Заводчики уверяют, что прирученные сервалы неагрессивны, умны и преданны, как собаки.

УСАТЫЙ ЭКСТРАСЕНС

Еще одну редкую кошку можно встретить на доске объявлений — чаузи. Ее стоимость — 150 тыс. руб.

Чаузи - одна из самых дорогих пород кошек в мире. Фото: аvito.ru

Эти питомцы от природы очень наблюдательны и умны. Отчего у владельцев возникает мысль о сверхспособностях питомца. Он будто читает мысли человека, угадывая его желания и намерения.

КОШКА С РАЗНЫМИ ГЛАЗАМИ

Необычную кошечку продают в Ленинском районе. У нее один глаз голубой, другой — зеленый.

Хотите завести такого необычного питомца? Фото: Avito.ru

Это необычное явление называется гетерохромия. Оно встречается и у других животных, а также у людей. Может быть врожденной или приобретенной. Врожденная гетерохромия неопасна и никак не влияет на остроту зрения.

Пушистой Алисе разноглазие только придало изюминку. Продавец отдает ее за 1000 рублей.

МУРЗИК ЗА 10 МИЛЛИОНОВ

Толстопуз Мурзик станет буквально золотым питомцем для того, кто его купит. Потому что он стоит 10 миллионов рублей. Причем, Мурзик беспородный, особыми внешними данными не обладает.

Пожалуй, это самый дорогой кот, который продается в Челябинске. Фото: Avito.ru

— Кот очень хороший, потому такой дорогой! — объяснил хозяин Руслан.

Чем же так хорош Мурзик, продавец не рассказал. Видимо, питомец обладает какой-то суперспособностью. Может истребить всех мышей в городе или исцелить болезни мурлыканьем... В любом случае, вы же понимаете, что хозяин выставил такую цену в шутку.

КОЛЯН — ИДЕАЛЬНЫЙ КОТ

Бело-рыжий Колян живет в приюте и очень хочет найти любящих хозяев. По словам волонтеров, он станет идеальным домашним котом.

Этого питомца можно забрать совершенно бесплатно. Фото: youla.ru

— Необычайно доверчив и ласков, но ненавязчив. Любит поиграть и побегать, но не носится с утра до вечера по дому, потому что солидный мужчина. Станет вам настоящим другом, понимает слова и настроение того, кто рядом. Возраст около двух лет, к лотку приучен, кастрирован, неприхотлив, — написали в объявлении сотрудники приюта для животных «Лис».

Забрать Коляна можно абсолютно бесплатно.

КОТ-ВЫДУМЩИК

Еще в приюте «Лис» можно забрать кота Коржика. Шебутной и очень забавный котейка-выдумщик.

Кот очень ласковый и игривый. Фото: youla.ru

— Коржик очень ориентирован на человека, он ласковый кот-компаньон. Но стоит отвернуться — и можно обнаружить его в самом неожиданном месте за самым неожиданным занятием.

Непредсказуемого питомца тоже отдают даром.

СЕРДИТЫЕ ПИТОМЦЫ

Ну и куда без типичных челябинских кошек — с суровыми мордахами. Но продавцы уверяют, что эти питомцы только с виду сердитые, в душе они настоящие добряки.

Дерзкие, но не опасные. Фото: аvito.ru, youla.ru

Кстати, у этих котеек есть все шансы стать преемником известной на весь мир сердитой кошки Grumpy Cat.