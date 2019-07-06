Житель Магнитогорска через суд вернул «украденные» пенсионные накопления

Два года назад 50-летний магнитогорец Владислав Рыбаченко неожиданно для самого себя стал клиентом негосударственного пенсионного фонда. Причем узнал об этом случайно, когда пришел в ПФР за выпиской. Оказалось, его накопительной пенсией распоряжается московская некоммерческая организация НПФ «Будущее».

— Сотрудники местного отделения ПФР сказали мне: «По нашим данным, вы сами написали заявление на перевод», — рассказывает Владислав. — При этом никаких документов мне они не предоставили. Пришлось самому по почте запрашивать бумаги у фонда «Будущее»

«ПОДПИСЬ НЕ МОЯ!»

Когда пришли копии документов, выяснилось, что Рыбаченко в новогоднюю ночь 31 декабря 2016 года якобы отправился в Тюмень, и там заключил договор на перевод своих пенсионных накоплений.

— Подпись на заявлении стоит не моя, данные паспорта и номер телефона чужие, совпадает только номер СНИЛС. В Тюмени я никогда в жизни не был, — рассказывает Владислав. — Но, несмотря на явно мошеннический договор, добиться справедливости оказалось непросто.

«ПОЛИЦИЯ НЕ ПОМОГЛА»

В таких ситуациях автоматических возвратов пенсионных накоплений нет. На свои обращения Владислав получил шесть отказов из полиции и два из прокуратуры. Чтобы вернуть накопительную пенсию обратно, предстояло пройти судебный квест длинной в полтора года.

Судился дистанционно в Мещанском районном суде Москвы — по месту нахождения фонда «Будущее». Суд проиграл. «Липовый» договор признали действительным.

«ОБМАНУТЬ МОГУТ КАЖДОГО»

— Я нанял юриста и подал апелляционную жалобу. Мосгорсуд согласился с моими доводами и отменил решение суда первой инстанции, признав его незаконным. Теперь накопительная часть моей пенсии должна вернуться обратно в ПФР России, — рассказывает Владислав.

В результате этой истории его пенсионные отчисления остались без процентных надбавок. По профессии Владислав журналист. А окажись в такой ситуации малограмотный человек, он и до суда не смог бы дойти. Именно этим и пользуются агенты НПФ.

— Сейчас созданы идеальные условия для мошенничества, — говорит Владислав. — Ведь для того, чтобы получить средства пенсионных накоплений любого гражданина, сотрудникам НПФ достаточно предоставить в государственный ПФР лишь данные СНИЛС и паспорта. При этом их подлинность, как я понял, никто не проверяет

КОММЕНТАРИЙ

Как проверить, где лежат ваши деньги

Юрист Евгений Емельянов:

— В действиях сотрудников НПФ нет состава преступления по Уголовному кодексу. Они не присваивают деньги себе, а переводят право сохранения ваших накоплений. Но если НПФ обанкротится или потеряет лицензию, тогда человек лишится реальных доходов. Раз в год — в апреле или в мае следует проверять, кто в настоящий момент является вашим страховщиком по пенсионному страхованию. Для этого можно заказать выписку в государственном пенсионном фонде или зайти на сайт Госуслуг.

СОВЕТ «КП»

Как вернуть деньги из НПФ

Пишите заявление в НПФ, в который были переведены средства: «Требую разъяснить, на основании чего был произведен перевод и предоставить копию договора».

Далее требуйте от НПФ вернуть пенсионные накопления в государственный ПФР .

Если вас игнорируют, идите в суд. С жалобой также обратитесь в правоохранительные органы и на сайт Центробанка.

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