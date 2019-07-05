2019-07-05T13:17:30+03:00
Общество

Обучай и получай современные кадры! Работодателям дадут деньги на поддержку предпенсионеров

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Клуб кадровиков существует в Челябинске уже семь лет.Клуб кадровиков существует в Челябинске уже семь лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уже семь лет в Челябинске проходят заседания Клуба кадровиков, который создан при городском Центре занятости населения. Очередная насыщенная встреча состоялась на днях. Специалисты рассказали работодателям о ситуации на рынке труда и о возможностях господдержки отдельных категорий работников.

ВАКАНСИЙ МНОГО, ЗАРПЛАТА — ВЫШЕ МИНИМАЛЬНОЙ

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области на 26 июня 2019 года составил 1,20%, напряженность на рынке труда — 0,86 чел./вак. На учете в центрах занятости населения состоит 22487 безработных. Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, заявленных работодателями, составило 29021 единицу. С начала года областной службой занятости населения трудоустроено 17469 человек, к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования приступили 3602 человека.

— В службу занятости Челябинска в 2019 году обратились 8098 человек, что на 2,6% граждан меньше, чем в прошлом году — 8311 человек. А безработных стало на 6,1% больше (5516 человек), чем год назад (5197 человек), — рассказала собравшимся и.о. директора ЦЗН Челябинска Елена Чибук. — Количество вакансий уменьшилось на 4,9% (в 2018 году — 18686, в 2019 году 17764 единиц). Сегодня в городском банке больше 12,6 тыс. вакансий, их перечень обновляется каждый день.

Елена Чибук (справа) вручает благодарность представителю завода «ЧТЗ-Уралтрак». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Елена Чибук (справа) вручает благодарность представителю завода «ЧТЗ-Уралтрак».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы снизить количество безработных и помочь тем, кто трудится, сохранить свое место, в Челябинской области действуют программы господдержки. Сегодня работодатели из Челябинска получают субсидии на трудоустройство инвалидов и лиц, освободившихся из мест заключения. Им возмещают трехмесячную зарплату — по 16 714 рублей за каждого работника за месяц. Такая же сумма положена и наставникам инвалидов.

ДЕРЖАТСЯ ЗА СВОЕ МЕСТО

С начала года в Челябинске удалось трудоустроить треть ищущих работу инвалидов. Одним из самых активных работодателей много лет остается завод «ЧТЗ-Уралтрак». Завод также поддерживает международный конкурс «Абилимпикс», направленный на повышение профмастерства инвалидов. На заседании Клуба кадровиков Елена Чибук вручила кадровику ЧТЗ благодарственное письмо от Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

— Мы принимаем много инвалидов, даже сверх квоты. В основном это глухонемые люди. Они работают на станках и даже инженерами, — рассказывает ведущий специалист по персоналу отдела кадров «ЧТЗ-Уралтрак» Анастасия Белова. — Мы довольны тем, как трудятся эти люди. Они ответственные и держатся за свое место. А главное — среди инвалидов много людей с высокой квалификацией.

На заседании Клуба также выступил помощник прокурора Челябинска Надежда Шафикова. Она рассказала, какие требования существуют по доступности зданий и помещений для людей с ограниченными возможностями. Многим работодателям города предстоит благоустроить рабочие места под потребности инвалидов.

ПОЖИЛЫМ ПОРА УЧИТЬСЯ

— В 2019 году список субсидий расширился. Мы получили федеральные деньги на поддержку занятости подростков и людей предпенсионного возраста. Уже сегодня любой работодатель Челябинска может оформить договор с Центром занятости населения для получения таких субсидий. Одним из условий является отсутствие задолженности по налогам, — рассказала заместитель директора ЦЗН Челябинска Мария Никонова.

Субсидия на возмещение трехмесячной зарплаты подросткам в возрасте 14-18 лет выплачивается, в первую очередь, при трудоустройстве детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о временном трудоустройстве детей-сирот, детей из неполных семей, из семей безработных. Если компания готова взять на работу такого ребенка, ей вернут по 8 357 рублей за каждого подростка в месяц.

Специалисты рассказали работодателям о ситуации на рынке труда и о возможностях господдержки отдельных категорий работников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты рассказали работодателям о ситуации на рынке труда и о возможностях господдержки отдельных категорий работников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» работодателям может быть предоставлена субсидия на частичное возмещение расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста, — добавила Мария Никонова.

За обучение каждого предпенсионера в лицензированном учебном центре, в том числе на своем предприятии, компания может вернуть 68,5 тысяч рублей за 3 месяца обучения. За год планируется обучить не менее 1168 человек из числа граждан данной категории. Учиться можно даже дистанционно, в других регионах. Главное, чтобы за время учебы, которая не должна превышать три месяца, никто из них не успел выйти на пенсию.

Для стимулирования предприятий к повышению производительности труда в Челябинской области в рамках регионального проекта «Поддержка занятости» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работодателям предусмотрена субсидия на возмещение затрат на переобучение, повышение квалификации работников предприятий. Предприятия смогут вернуть до 60 тыс. рублей за 2 месяца обучения сотрудников. В 2019 году планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 501 работника предприятия.

Центр занятости населения призывает не откладывать этот вопрос на потом, а идти за субсидией уже сегодня. Программы выгодны и работникам, и самому предприятию. Человек сможет повысить свои компетенции, а компания — получить современного специалиста.

Получить консультацию по программам господдержки можно по телефону отдела активных направлений ОКУ ЦЗН Челябинска +7(351)774-56-99, 774-56-92, информация на сайте chel.szn74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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