Южноуралец превратил свой автомобиль в бабушкин сундук на колесах

Житель поселка Березинский Чесменского района Андрей Садчиков стал местной знаменитостью благодаря своему необычному автомобилю. Бывший конюх украсил машину предметами из прошлого.

С виду это обычный старенький ВАЗ-21099. Но стоит только заглянуть внутрь, как в глазах начинает рябить от многообразия пестрых украшений. Приборная доска, руль, рычаг переключения передач и даже педали — все обвешано наклейками, брошками, брелоками и армейскими пуговицами. На стеклах свисают разноцветные кисти и бахрома. К потолку приколоты погоны, шевроны и целая коллекция значков. Среди них одних только нагрудных знаков о высшем образовании около десятка.

Андрей Садчиков живет в поселке Березинский Чесменского района.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Бирюльки и блестяшки развешаны без особого порядка. С русской матрешкой соседствует медаль «Воин-спортсмен», а рядом с нашивкой пограничной службы приклеена бабочка-заколка. Все вперемешку, как в бабушкином сундуке.

Когда Андрей на своей «легковушке» летит по проселочной дороге, весь этот «тюнинг» гремит, дрожит и мелькает перед глазами.

Бирюльки и блестяшки развешаны без особого порядка.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Меня это нисколько не раздражает. Попутчики реагируют положительно. Особенно много восторгов у детей. У нас рейсовые автобусы не каждый день ходят, сельчане часто ко мне обращаются: кого в районную больницу подвезти, кого в город, — рассказывает Андрей.

Безделушки водителю отдают люди. Про необычное хобби земляка знают даже в соседних поселках.

— Да меня инспектора никогда не штрафуют! Увидят салон внутри и сразу забывают, зачем останавливают, — улыбается водитель.

Безделушки водителю отдают люди.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Впрочем не все принимают такое «искусство». Некоторые знакомые называют увлечение Андрея «колхозом» , а его самого — большим ребенком. Однако, тех кто его хвалит все же больше.

— Люди мне часто говорят: «Молодец, что пытаешься раскрасить серые будни. Тебе бы фуру, Андрюха!», — рассказывает Андрей.