Испытано на себе: зачем простому человеку нужны услуги стилиста

Листая ленты в соцсетях, мне порой кажется, что сейчас чуть ли не каждая девушка или блогер, или мастер маникюра, или хозяйка шоурума. А еще не так давно многие подались в стилисты.

Я заинтересовалась и решила подписаться на несколько топовых стилистов Челябинска. Заметила, что клиентов у них немало. И это не богатые дамы и не местные знаменитости, а обычные девушки, часто мамы в декрете и студентки. Причем стилисты меняют их внешний вид в лучшую сторону. И сами девушки в восторге от преображения.

Мои подруги тоже загорелись. Одна в итоге заказала разбор гардероба. Говорит, сколько можно попусту тратить деньги на вещи. Полки в шкафу ломятся, а носить нечего. Да и надоело уже скучно и однотипно одеваться.

Когда с ней поработал стилист, мы ее не узнали. На ней вроде та же рубашка, те же джинсы и босоножки, но рукава подвернули, платок повязали, ремень надели, волосы уложили — и все, другой человек!

Уже через несколько дней этот стилист была в моей квартире и колдовала над моим образом...

СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Юле 34 года, она менеджер по туризму. Курсы стилистов прошла недавно. Пока Юля «набивает руку», час работы у нее стоит 1000 рублей. А средняя цена по Челябинску у специалистов со стажем — 4-5 тысяч. Мне такую сумму жалко, поэтому я пошла к начинающему специалисту.

Найти новичка можно через обучающие центры — школы стиля. Они есть в соцсетях. Либо можно напрямую поискать профи, например, через Инстаграм. Начинающие стилисты, как правило, сами находятся в поисках моделей на шопинг или разбор для портфолио, и дают объявления об этом на своей странице. Поэтому найти их не сложно. Учитывайте, что человек только начинает, у него мало практики. Если вам нужен гарантированно высокий результат, лучше обратиться к стилисту со стажем.

БЕЗЖАЛОСТНО РАССТАВАЙСЯ С ТЕМ, ЧТО ТЕБЯ ПОРТИТ

Чтобы мы точно уложились в час, Юля попросила меня подготовить гардероб к ее приходу. Убрать вещи, которые требуют ремонта или потеряли вид, не по размеру. А также — несезонную одежду. Оставшиеся вещи нужно было разделить по группам: верх, низ, сумки, обувь и аксессуары.

Вещами, в итоге, я заложила два дивана и весь пол в комнате. Сама была в шоке от того, сколько у меня одежды, и при этом носить нечего. Как говорят стилисты, такая проблема возникает, потому что мы нередко покупаем однотипные вещи, не покупаем базовую одежду, а также не задумываемся в магазине, с чем в итоге будем носить вещь.

А носить нечего...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юля сначала определила тип моей фигуры — «песочные часы», это значит, что мне идет практически все. А затем резво стала перебирать вещи. Начала с платьев.

— Вот это убери, — у нее в руках было черное вечернее платье с пышной юбкой, рукавами-сеткой и вышивкой на груди. Как по мне, очень нарядное. Но Юля объяснила, что оно слишком вычурное, такое уже не носят. Безжалостно — вон!

Каждую вещь мы не мерили, это слишком долго. Я надевала только то, что вызывало сомнения. Например, джинсы. По словам Юли, многие девушки не умеют выбирать джинсы по своей фигуре, носят неактуальные модели. Джинсы-скинни (в облипку) мало кому идут и уже не в моде, но она видит их во многих шкафах. Сейчас, к примеру, в моде «бойфренды» и прямые джинсы. Посадку нужно выбирать высокую или среднюю.

Это только малая часть комплектов с этим жакетом.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

СОВЕТ ОТ СТИЛИСТА

— Всегда старайся заправлять футболки, топы. Это удлиняет ноги. А у рубашки можешь заправлять только одну часть в брюки, правую или левую. Будет стильно! А еще, если надеваешь жакет или объемный свитер, подчеркивай талию ремнем. Оголяй щиколотки — подворачивай брюки джинсы. Открывай запястья, укороченные или подвернутые рукава всегда актуальны.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

Очень зацепили стилиста брюки с высокой талией цвета фуксии. Я купила их, потому что они были по большой скидке. Брюки такого фасона я искала давно, они сейчас в тренде. Но стоимость на них везде была неоправданно высока. А эти совсем недорогие, но цвет не из лучших. Я носила их только с белым верхом и только на прогулку. А Юля собрала мне с этими брюками больше 15 комплектов! Яркие — на выход, спокойные — на работу.

А еще стилист дала вторую жизнь вещам, которые не носились годами. Старое платье-рубашку предложила носить как накидку. Юбку-карандаш — с толстовкой и кроссовками, а легкое летнее платье — как юбку со свитшотом.

А это фиолетовое платье я уже хотела выбросить...Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

ЧТО В МОДЕ

Кстати, сегодня можно и нужно носить худи (толстовку с капюшоном) с чем угодно. И с шортами, и с юбками, и с жакетом, и с джинсовой курткой и даже с пальто. А на ноги к образу с худи можно не только кеды и кроссовки, но и туфли.

Классические юбки с толстовкой и свитшотом я никогда не носила.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

ЧТО НЕ В МОДЕ

Стилист убрала из моего шкафа то, что уже не в моде. Приталенная рубашка, блуза с цветочками как у бабушки, балетки с бантиками и т.п. То, что объективно портит меня, а выкинуть было жалко.

Больше красок в летний гардероб!Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Все образы сфотографировала и скинула мне. Теперь утром я не ломаю голову, что надеть, а просто пролистываю картинки, и выбираю комплект по погоде.

В конце я попросила ее еще дать советы по осенним вещам, но это уже пошло сверх обговоренного времени.

ЛЮДЯМ СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ СТИЛИСТ НУЖНЕЕ

Итак, за 1 час 15 минут я отдала 1250 рублей. Получила больше 50 комплектов, советы по особенностям фигуры, цветотипу, грамотным покупкам. А также шопинг-лист с рекомендациями, что желательно докупить.

Как по мне, людям среднего достатка даже нужнее услуги стилиста, чем богатым. Мы выбрасываем деньги на ветер, покупая то, что нам не идет, то, что потом не с чем будет носить и т.д. На своем опыте я убедилась, что это реальная польза и экономия на гардеробе. В итоге на лето я докупила всего пару футболок, сандалии и джинсовку. А могла бы снова заполнить шкаф всякими ненужностями и потратить кучу денег.

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