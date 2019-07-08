Попытаются многие, а спасет один: угасающей девочке из Челябинской области нужен донор костного мозга

Родные девятилетней Полины Коноваловой из Миасса на грани. Уже пять лет они борются с онкологическим заболеванием девочки. Но болезнь не отступает, а на днях Поля едва не погибла.

— После очередного курса терапии в клинике Санкт-Петербурга дело дошло до реанимации. Ситуация была критической. Но врачи молодцы, — говорит мама Полины Ольга Коновалова. — Теперь надежда только на трансплантацию костного мозга. И времени почти не осталось.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПОПРАВИТЬСЯ

Костный мозг — это жидкая субстанция, которая содержит стволовые клетки и создает все кровяные клетки в организме. Полина страдает апластической анемией: ее организм не производит нужное количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Пересадка для девочки — единственный шанс.

Уже пять лет Полину поддерживает ее мама Ольга. Фото: из семейного архива.

Обычно поиск донора начинают с семьи, потом ищут в российском Национальном регистре доноров, а далее — за границей. Родные для пересадки не подошли. В российской базе подходящего донора тоже не оказалось. Поиск по миру уже полгода идет безуспешно.

— А где-то рядом, возможно, живет человек, чей фенотип на 100% совпадает с фенотипом моей дочки. Я прошу земляков дать девочке шанс — сдать кровь для регистра доноров, — умоляет Ольга.

КОГДА ОЧЕРЕДЬ В РАДОСТЬ

Чтобы попасть в базу доноров костного мозга, нужно всего лишь сдать кровь из вены — в «Инвитро». Лаборанту сказать, что сдаете кровь «для типирования». Процедура бесплатная. Через три недели ваши данные появятся в национальной базе. И если чей-то генотип подойдет для пересадки, это увидят лечащие врачи Полины.

— Когда подобные объявления дают в других странах мира, новые доноры выстраиваются в дикие очереди. Это тысячи человек. И такого редкого донора находят, — рассказал КП-Челябинск эксперт одного из благотворительных фондов.

Возможно, делиться своим костным мозгом вам и не придется. Но чем больше доноров в базе, тем выше шансов у заболевшего найти спасителя.

НА ЗАМЕТКУ

Кто может стать донором костного мозга

Любой человек:

— от 18 до 45 лет;

— весящий не менее 50 кг;

— не имеющий ВИЧ, вирусных гепатитов, онкологии, психических заболеваний, ишемической болезни сердца, алкоголизма, нарушений зрения и слуха, а также не ложившийся на операцию по резекции внутренних органов.