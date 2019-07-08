Материнский капитал — легкий способ улучшить жилищные условия

В 2019 году для многих семей материнский семейный капитал стал «ключиком» к приобретению собственного жилья или помог увеличить имеющуюся жилплощадь. Сумма в 453 тысячи рублей, плюс 61 455 рублей регионального капитала — внушительный бонус для приобретения жилья в Челябинской области. Как отмечают ипотечные специалисты Примсоцбанка, этого достаточно, чтобы превратить «однушку» в двух или трехкомнатную квартиру, или оплатить первоначальный взнос при покупке первого собственного жилья.

При приобретении жилья материнский капитал традиционно используют двумя способами.

В первом случае, Материнский капитал идет на полное или частичное досрочное гашение действующей ипотеки. Операция стандартная и не вызывает сложностей ни у заемщиков, ни у банка.

А вот использовать материнский капитал при самостоятельном приобретении квартиры у продавца гораздо сложнее. Во-первых, ребенку, при рождении которого возникло право на материнский капитал, должно исполниться 3 года, а значит покупку жилья придется отложить. Во-вторых, далеко не каждый покупатель согласится ждать поступления средств Материнского капитала в течение 40 дней с момента обращения в ПФРФ, то есть после государственной регистрации перехода права собственности.

Семьи, имеющие деньги для самостоятельно приобретения недвижимости, но желающие воспользоваться материнским капиталом часто задают следующие вопросы: «Что делать семье, желающей использовать средства Материнского капитала и не нуждающейся в дополнительном кредите, когда младшему ребенку еще на исполнилось 3 года? Как быть, если никто из потенциальных продавцов квартир не соглашается ждать деньги почти 2 месяца?»

Специалисты Примсоцбанка отмечают, что самый простой способ использовать Материнский капитал в таком случае — оформить краткосрочный ипотечный кредит. Банк рассчитывается за Вас с продавцом, а ПФРФ рассчитывается с банком. Весь процесс от получения заявки на кредит до полного расчета с продавцов занимает несколько дней. От 1 до 2 дней уйдет на рассмотрение заявки на кредит,

Программа «Материнский капитал +», действующая в ПримСоцБанке — это кредит на сумму средств материнского капитала, выдается на срок 3 месяца, погашается досрочно примерно через 1,5 месяца.

Такой кредит в ПримСоцБанке не требует подтверждения дохода и трудоустройства, оценки стоимости жилья, страхования жизни (необходимо только для матерей-одиночек, стоимость 500 рублей). Другие преимущества продукта: минимальный пакет документов для оформления, а также самая низ на процентная ставка среди аналогичных предложений на рынке — от 12% годовых.

Для получения консультации и оформления кредита необходимо обратиться в офис Примсоцбанка по адресу: ул. Труда 95 (2 этаж) или по телефону 2-110-110. Кроме того, на ваши вопросы готова ответить персональный менеджер Пономарева Елена Дмитриевна. Тел.: 8-951-812-49-83 (Viber, WhatsApp).

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