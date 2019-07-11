2019-07-11T08:04:09+03:00
Общество

Рассуждалки: как отпраздновать самый лучший День рождения

Малыши рассказали «Комсомолке», о каких подарках они мечтают и где отметить праздник
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День рождения — самый любимый праздник у ребят. «Комсомольская правда» совместно с партнером — федеральной сетью семейных парков активного отдыха «Хлоп Топ» запускает проект о том, каким малыши видят идеальное празднование Дня рождения.

А кого из сказочных героев хотели бы видеть вы на своем Дне рождения? О каком подарке мечтаете? И знаете ли, как сделать ребенка счастливым?

Смотрите наше видео!

Рассуждалки: как отпраздновать самый лучший День рождения.

Хлоп Топ в Челябинске:

ул. Артиллерийская, 117, тел.: (351) 214-98-14 (администратор), +7 (958) 263-59- 19 (директор по праздникам);

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ИСТОЧНИК KP.RU

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