Рассуждалки: как отпраздновать самый лучший День рождения
Малыши рассказали «Комсомолке», о каких подарках они мечтают и где отметить праздник
Изменить размер текста:
День рождения — самый любимый праздник у ребят. «Комсомольская правда» совместно с партнером — федеральной сетью семейных парков активного отдыха «Хлоп Топ» запускает проект о том, каким малыши видят идеальное празднование Дня рождения.
А кого из сказочных героев хотели бы видеть вы на своем Дне рождения? О каком подарке мечтаете? И знаете ли, как сделать ребенка счастливым?
Смотрите наше видео!
Рассуждалки: как отпраздновать самый лучший День рождения.
Хлоп Топ в Челябинске:
ул. Артиллерийская, 117, тел.: (351) 214-98-14 (администратор), +7 (958) 263-59- 19 (директор по праздникам);
На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU