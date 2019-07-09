2019-07-09T14:55:10+03:00
Общество

«Тяжело возвращаться»: сенатор Ирина Гехт подала заявление о сложении полномочий ради работы в Челябинске

Алексей Текслер представил ее как своего первого заместителя
Ольга АНТОНОВА
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Ирина Гехт возвращается домой, в Челябинск.Ирина Гехт возвращается домой, в Челябинск.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий. Она просит прекратить ее полномочия с 10 июля. Как объяснил журналистам глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, Гехт вернется в Челябинскую область.

«ТЯЖЕЛО БЫЛО УЕЗЖАТЬ, НО ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ...»

Ирина Альфредовна накануне косвенно подтвердила информацию. На своей странице в Фейсбуке она написала: «Все сбудется, стоит только расхотеть... Сегодня завершается работа парламентской ассамблеи ОБСЕ, а с четверга начинается новая старая жизнь. Тяжело было уезжать, но еще тяжелее возвращаться...».

Ирина Гехт станет первым вице-губернатором Челябинской области.

Пост вызвал радостные эмоции челябинских подписчиков Ирины Гехт и огорчение московских коллег. Например, южноуральский бизнесмен Сергей Ермаков написал под ее постом: «Все что ни делается — все к лучшему! Даже если в самом начале мы несколько расстраиваемся и переживаем».

ГЕХТ СМЕНИТ РЕДИНА НА ПОСТУ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА

Глава Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 9 июля, сообщил о новом назначении Ирины Альфредовны:

— С 11 июля моим первым заместителем станет Ирина Альфредовна Гехт, которая в этой должности будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту. Евгений Владимирович Редин, ранее занимавший эту должность, завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов».

Рекомендованная Текслером тройка кандидатов на пост сенатора от Челябинской области:

— председатель областного Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Мякуш

— уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова

— депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Кто-то из них будет лоббировать интересы Челябинской области в Совете Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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