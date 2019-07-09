«Тяжело возвращаться»: сенатор Ирина Гехт подала заявление о сложении полномочий ради работы в Челябинске
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий. Она просит прекратить ее полномочия с 10 июля. Как объяснил журналистам глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, Гехт вернется в Челябинскую область.
«ТЯЖЕЛО БЫЛО УЕЗЖАТЬ, НО ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ...»
Ирина Альфредовна накануне косвенно подтвердила информацию. На своей странице в Фейсбуке она написала: «Все сбудется, стоит только расхотеть... Сегодня завершается работа парламентской ассамблеи ОБСЕ, а с четверга начинается новая старая жизнь. Тяжело было уезжать, но еще тяжелее возвращаться...».
Ирина Гехт станет первым вице-губернатором Челябинской области.
Пост вызвал радостные эмоции челябинских подписчиков Ирины Гехт и огорчение московских коллег. Например, южноуральский бизнесмен Сергей Ермаков написал под ее постом: «Все что ни делается — все к лучшему! Даже если в самом начале мы несколько расстраиваемся и переживаем».
ГЕХТ СМЕНИТ РЕДИНА НА ПОСТУ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
Глава Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 9 июля, сообщил о новом назначении Ирины Альфредовны:
— С 11 июля моим первым заместителем станет Ирина Альфредовна Гехт, которая в этой должности будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту. Евгений Владимирович Редин, ранее занимавший эту должность, завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов».
Рекомендованная Текслером тройка кандидатов на пост сенатора от Челябинской области:
— председатель областного Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Мякуш
— уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова
— депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.
Кто-то из них будет лоббировать интересы Челябинской области в Совете Федерации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU