2019-07-09T15:08:56+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса

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Банк УРАЛСИБ вновь вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге, согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2019. Рейтинг за второй квартал был подготовлен консалтинговым агентством Markswebb.

Предложения Банка УРАЛСИБ вошли в ТОП-10 наиболее выгодных тарифов для индивидуальных предпринимателей — фрилансеров, небольших торговых точек (формат «магазин у дома»), небольших компаний сегмента B2С и оптовых компаний, участвующих в ВЭД. Также тарифы Банка вошли в число ТОП-20 лучших предложений в рейтинге банков с самыми выгодными тарифами для небольших компаний сегмента B2B.

Business Banking Fees Monitoring 2019 — мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке определяется из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. В рамках исследования фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке и др.

Получить подробную информацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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