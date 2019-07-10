Руководство «Уралэнергогосбыт» встретилось с промышленниками Южного Урала

9 июля состоялось расширенное совещание руководства нового гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии с представителями бизнеса Челябинской области.

Мероприятие состоялось по инициативе ООО «Уралэнергосбыт» при поддержке общественных объединений: Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В совещании приняли участие почти 60 представителей крупного и среднего бизнеса региона. В ходе обсуждения представители «Уралэнергосбыт» открыто ответили на вопросы и пообещали рассмотреть все предложения предпринимателей по обслуживанию потребителей — юридических лиц.

«Клиентоориентированность — приоритет нашей компании, — подчеркивает Александр Батраков. — Поэтому мы решили организовать встречу с предпринимателями региона, чтобы показать нашу открытость к общению и готовность вести прямой диалог с представителями бизнеса. Уверен, благодаря такому взаимодействию мы сможем стать одной из самых прогрессивных компаний отрасли, глубокого понимающей нужды потребителей».

Напомним, что заключить договор с ООО «Уралэнергосбыт» всем юридическим лицам необходимо до 1 сентября 2019 г. Договоры будут направлены в адрес потребителей до середины июля. С любыми вопросами по их заключению можно обращаться в договорные отделы территориальных отделений, телефоны и адреса размещены на сайте uralsbyt.ru, в разделе: «Клиентам»/ «Юридическим лицам»/ «Офисы обслуживания». Важно отметить, что с 1 сентября 2019 года потребление электроэнергии юридическими лицами при отсутствии заключенного в письменной форме договора является бездоговорным и может иметь последствия, вплоть до ограничения режима электропотребления.

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