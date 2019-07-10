2019-07-10T09:32:46+03:00
Экономика

Руководство «Уралэнергогосбыт» встретилось с промышленниками Южного Урала

Поделиться:
Изменить размер текста:

9 июля состоялось расширенное совещание руководства нового гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии с представителями бизнеса Челябинской области.

Мероприятие состоялось по инициативе ООО «Уралэнергосбыт» при поддержке общественных объединений: Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В совещании приняли участие почти 60 представителей крупного и среднего бизнеса региона. В ходе обсуждения представители «Уралэнергосбыт» открыто ответили на вопросы и пообещали рассмотреть все предложения предпринимателей по обслуживанию потребителей — юридических лиц.

«Клиентоориентированность — приоритет нашей компании, — подчеркивает Александр Батраков. — Поэтому мы решили организовать встречу с предпринимателями региона, чтобы показать нашу открытость к общению и готовность вести прямой диалог с представителями бизнеса. Уверен, благодаря такому взаимодействию мы сможем стать одной из самых прогрессивных компаний отрасли, глубокого понимающей нужды потребителей».

Напомним, что заключить договор с ООО «Уралэнергосбыт» всем юридическим лицам необходимо до 1 сентября 2019 г. Договоры будут направлены в адрес потребителей до середины июля. С любыми вопросами по их заключению можно обращаться в договорные отделы территориальных отделений, телефоны и адреса размещены на сайте uralsbyt.ru, в разделе: «Клиентам»/ «Юридическим лицам»/ «Офисы обслуживания». Важно отметить, что с 1 сентября 2019 года потребление электроэнергии юридическими лицами при отсутствии заключенного в письменной форме договора является бездоговорным и может иметь последствия, вплоть до ограничения режима электропотребления.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Лужков: Цену на свою гречку мы повышать не будем - она останется социальной, я продаю ее - чуть больше 20 рублей за 1 кг. А торговля, конечно, накручивает
Экс-мэр Москвы, а ныне калининградский фермер рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Подросток облился бензином и решил закурить в Челябинской области
На Южном Урале с задержали главу села Фершампенуаз
Мост у Мечел-Кокса в Челябинске запустят зимой
«Оставила в опасности»: в Челябинской области мать отказалась водить по врачам зараженного ВИЧ ребенка
Студентка МГТУ стала бронзовым призером Всемирной универсиады 2019
Эксперт побоялся пробовать квас из бочки в центре Челябинска
Названа дата первой игры челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ
«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет
Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров
В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный
Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным
Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе
Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки
Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области