Наталья Котова объяснила, почему в Челябинске нельзя отменить дорожную революцию

Дорожная революция в Челябинске имеет своих адептов-автомобилистов и ярых противников. Первым нравится почти без пробок перемещаться из точки А в точку Б. Собственно, так они наш город и воспринимают.

Вторые ратуют за бульвары и широкие тротуары, мечтают о сужении пыльных дорог и развитии современного общественного транспорта. Сторонники урбанистов, ратующих за развитие города, уверены: на улицах должно быть место не только для проезжей части, но для широких удобных тротуаров. Получилось же у Москвы, например, сузить улицу Тверскую до исторической ширины, вернув просторные тротуары.

Задача властей Челябинска — учесть интересы обеих сторон. Чтобы и добраться до дома без пробок можно было, и выходной в пеших прогулках провести.

— Я автомобилист, но мечтаю о благоустроенной набережной реки Миасс: от моста по Свердловскому проспекту до филармонии и в обратную сторону, от цирка, — рассказала на пресс-конференции 10 июля врио главы Челябинска Наталья Котова.

ДОМА ПОСТРОИЛИ, ПРО САДИКИ И ТРАНСПОРТ ЗАБЫЛИ

Так ждать ли горожанам сужения дорог?

— Этот вопрос с давней историей. Во время работы прежних руководителей (Михаила Юревича на посту мэра Челябинска — прим. ред.) встал вопрос о развитии города, и город действительно развивался. Были построены новые микрорайоны. Но политика руководства не была направлена на гармоничное развитие города. В новых микрорайонах не строили поликлиники, садики и школы. На мои вопросы как заместителя, курирующего социальную политику, о том, что нужно строить социальные объекты, мне давались ответы о том, что социалка всегда отставала, потом будем догонять, — рассуждает Наталья Петровна.

В последние пять лет, напомнила Котова, в новых микрорайонах все же строят школы и садики.

Но на окраинах остро встал и дорожный вопрос. Параллельно жилью не строились дороги, внутриквартальные проезды. Не было общественного транспорта. И новоселы пересели на автомобили, чтобы добираться до работы, чтобы возить детей в сады и школы.

Совпало это все с пресловутой «дорожной революцией». И новоиспеченные автомобилисты были рады широким дорогам.

ДЕНЕГ НА СУЖЕНИЕ ДОРОГ НЕТ

— Сейчас несколько изменилось мнение жителей, и это хорошо. Людям хочется комфортной городской среды, удобной для пеших прогулок. Сейчас готовится Генеральный план города. В августе проект документа будет представлен на общественное обсуждение. Мы готовы принять предложения от челябинцев по застройке микрорайонов, строительству дорог, скверов, парков и вообще дальнейшей нашей жизни на ближайшие 20 лет. У города нет таких денег, чтобы сузить дороги. Но мы должны заниматься обустройством городской среды — парками, скверами, набережной, должны высаживать деревья, — подытожила Наталья Котова.

Городу не хватает парков, это в мэрии признают. Нужно довести до логического завершения строительство парков «Плодушка» и «Северо-Западный». Власти готовы рассмотреть сотрудничество с концессионером, который надолго зайдет в парки для их комплексного развития.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.