2019-07-10T13:54:52+03:00
Общество

Военные отрицают причастность к взрывам возле Челябинска

Горожан перепугали сильные толчки в ночь на 10 июля
Валентина ВАГАНОВА
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Жители предположили, что под Чебаркулем снова идут учения, однако в ЦВО сообщили, что они уже закончились.Жители предположили, что под Чебаркулем снова идут учения, однако в ЦВО сообщили, что они уже закончились.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Южноуральцев встревожили мощные раскаты взрывов в ночь на среду, 10 июля. Люди уже засыпали, как вдруг, услышали сильный грохот. Жители некоторых районов даже ощутили толчки. Взрывы отчетливо слышали на Северо-западе Челябинска, а также в Сосновском районе: в поселках Мысы, Вавиловец, Малиновка, Красное поле, Саргазы и других.

В соцсетях народ обсуждает:

— Слышу взрывы в Синеглазово. Кажется, что дом ходуном ходит. Очень страшно!

— Вчера в Кременкуле поздно вечером, и потом ночью, были слышны взрывы. Мы думали, что это гром.

По мнению жителей, это могли быть очередные военные учения.

— Звонила в ЕДДС Сосновского района. Сказали, что это плановые взрывы на Чебаркульском полигоне.

— В Чебаркуле учения, Челябинск трясет. Причем, иногда не слабо так. Странные ощущения: 70 км до полигона, а иногда балконы трясутся. А что же делается в самом Чебаркуле? Причем по ночам.

Однако в пресс-службе ЦВО корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что учения на Чебаркульском полигоне завершились еще в прошлую пятницу, 5 июля. Объяснить природу взрывов не смогли и в МЧС.

Южноуральцы также предположили, что это ведутся взрывные работы на карьерах, расположенных возле Челябинска. Вот только неясно, к чему такие работы проводить ночью?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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