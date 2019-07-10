2019-07-10T15:33:24+03:00
Общество

День металлурга 2019 в Челябинске и Магнитогорске: куда сходить, что посмотреть

Стала известна афиша на День металлурга 2019 в Челябинске и Магнитогорске
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Михаил Турецкий приглашает челябинцев на народное караоке. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.Михаил Турецкий приглашает челябинцев на народное караоке. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.
Изменить размер текста:

День металлурга – один их главных профессиональных праздников южноуральцев. Ведь мы – металлургический хребет России. Потому праздничная афиша на День металлурга 2019 в Челябинске и Магнитогорске всегда богатая.

НАРОДНОЕ КАРАОКЕ

Стас Пьеха в День металлурга 2019 в Челябинске выступит в субботу, 20 июля, на стадионе «Металлург» (ул. Первого Спутника, 2). Начало в 20.00.

Концерт Хора Турецкого состоится в воскресенье, 21 июля на площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64). Начало в 19.00. Артисты хора представят свой проект «Праздник Песни», который прозвали Народным караоке №1 в стране. Ведь поют абсолютно все! Уникальный музыкальный формат, когда хором вместе с Хором Турецкого любимые песни поколений поют десятки тысяч людей по всей стране уже пять лет.

СТРИЖИ, КОРОЛЕВА, ЛЕПС

День металлурга 2019 в Магнитогорске отметят выступлением полетной группы «Стрижи».

В пятницу, 19 июля, штурманы-асы пилотажной группы «разрежут небеса» над ареной «Металлург». Начало в 19.00 – 19.25.

Наташа Королева перед ареной «Металлург» выступит в пятницу, 19 июля, в 20.25.

Григорий Лепс приглашает жителей Магнитогорска на арену «Металлург» 19 июля. Начало в 21.20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Porsche Cayenne угнали с парковки крупного ТРК в Челябинске
Коммунальщики из Копейска ответят в суде за пропажу 80 миллионов рублей
Пенсионерка из Челябинской области отдала магам из телевизора 200 тысяч рублей
Вернется ли рубль к высокому курсу, рассказали «БКС Брокер»
В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула
В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов
В Челябинск приедут иностранные журналисты, чтобы рекламировать у себя туризм на Южном Урале
Два такси попали в аварию в центре Челябинска
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
Форвард Андрей Попов подписал контракт с челябинским «Трактором» на один сезон
В Челябинске обсудят постановку проблем трудоустройства инвалидов на государственный контроль
Как на Южном Урале не отравиться грибами
Подросток из Челябинской области облился бензином и решил закурить
На Южном Урале задержали главу села Фершампенуаз
Мост у Мечел-Кокса в Челябинске запустят зимой
«Оставила в опасности»: в Челябинской области мать отказалась водить по врачам зараженного ВИЧ ребенка
Студентка МГТУ стала бронзовым призером Всемирной универсиады 2019
Эксперт побоялся пробовать квас из бочки в центре Челябинска
Названа дата первой игры челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ
«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет
Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров
В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный
Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным
Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе
Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки
Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области