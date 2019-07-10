День металлурга 2019 в Челябинске и Магнитогорске: куда сходить, что посмотреть

День металлурга – один их главных профессиональных праздников южноуральцев. Ведь мы – металлургический хребет России. Потому праздничная афиша на День металлурга 2019 в Челябинске и Магнитогорске всегда богатая.

НАРОДНОЕ КАРАОКЕ

Стас Пьеха в День металлурга 2019 в Челябинске выступит в субботу, 20 июля, на стадионе «Металлург» (ул. Первого Спутника, 2). Начало в 20.00.

Концерт Хора Турецкого состоится в воскресенье, 21 июля на площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64). Начало в 19.00. Артисты хора представят свой проект «Праздник Песни», который прозвали Народным караоке №1 в стране. Ведь поют абсолютно все! Уникальный музыкальный формат, когда хором вместе с Хором Турецкого любимые песни поколений поют десятки тысяч людей по всей стране уже пять лет.

СТРИЖИ, КОРОЛЕВА, ЛЕПС

День металлурга 2019 в Магнитогорске отметят выступлением полетной группы «Стрижи».

В пятницу, 19 июля, штурманы-асы пилотажной группы «разрежут небеса» над ареной «Металлург». Начало в 19.00 – 19.25.

Наташа Королева перед ареной «Металлург» выступит в пятницу, 19 июля, в 20.25.

Григорий Лепс приглашает жителей Магнитогорска на арену «Металлург» 19 июля. Начало в 21.20.

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