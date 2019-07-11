Уик-энд 12-14 июля в Челябинске: едем на большой фестиваль мастеров, смотрим новую выставку

Южноуральцев ждут на популярном фестивале мастеров 6+

Мероприятие недавно попало в ТОП-5 лучших этнографических фестивалей страны. Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия носит имя Ивана Бушуева. Он был художником-гравером, основоположником златоустовской школы авторского холодного оружия, которого увековечил Павел Бажов в своем сказе «Иванко-Крылатко». Именно Бушуев впервые на своих изделиях начал изображать крылатого коня, который сейчас запечатлен на гербе Златоуста.

Будут работать три площадки. На первой свои изделия покажут мастера Златоуста. Общая стоимость клинков, предметов быта и других произведений оружейного искусства, выставленного на фестивале, составит более миллиона рублей. Будут выставляться изделия из книги рекордов России.

«Деревню кузнецов» представят члены Гильдии мастеров Урала. Они будут проводить мастер-классы, доступные всем гостям, от мала до велика. А в «Городе мастеров» можно полюбоваться уникальными изделиями от ремесленников со всех уголков России и прикупить сувенир.

На мероприятии можно записаться на бесплатные обзорные экскурсии по Златоусту. По желанию можно посетить оружейную фабрику и арт-музей пряника. Билеты по 250 р.

13-14 июля, суббота-воскресенье

парк «Молодежный» (Златоуст)

Открывается в 10:00

Вход свободный.

В Челябинске покажут редкие картины художников СССР 6+

Летом учреждения культуры обычно работают в расслабленном режиме — посетителей мало и мероприятий соответственно. Однако челябинский музей изо подготовил новую выставку — «Первая пятилетка. Великие стройки Урала». На полотнах мастера пытались передать индустриальную мощь новой империи.

Проект имел большой успех в Екатеринбурге. Теперь же с ним смогут познакомиться и южноуральские любители искусства.

— Основу составили произведения легендарной выставки «Урало-Кузбасс в живописи» 1935-1936 годов. Известно, что произведения того периода сыграли очень важную роль в создании сильных образов новой социалистической, коллективистской жизни, образов новых людей — передовиков, отдающих все силы производству, — рассказали в пресс-службе музея.

В те годы художники целыми бригадами отправились на строительные площадки уральских заводов: Челябинского тракторного, «Станкомаша», Магнитогорского металлургического комбината, саткинского «Магнезита», Кыштымского медеплавильного и других. Итогами поездок становились серии промышленных пейзажей.

С 12 июля

Музей изобразительных искусств

Тел.: (351) 266-38-17

Билет: 80 — 150 руб.

Челябинцев приглашают в парк истории под открытым небом 0+

Палеопарк «Археос» — образовательная и исследовательская площадка под открытым небом. Она расположена на острове в окружении леса, озера и гор. Гостей погружают в историю древнего Урала, показывают археологические эксперименты.

— Вас ждет воссозданная стоянка древнего человека каменного века. Увидите тщательно воссозданные предметы быта и военного дела, сможете попробовать себя в роли древнего ремесленника или воина. Наши экскурсии — настоящий интерактив. Можно прикоснуться к древним артефактам. Мы не музей — все можно трогать руками.

Экскурсии и посещение палеопарка по предварительной записи. Экскурсии проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям. Время 10.00 и 14.00. Продолжительность экскурсии 2,5 часа.

оз. Сунгуль, острова Ершовы

Тел.: (351) 220-72-95

Билет: 800 — 1 000 руб.

Велогонка в лесу 18+

В Челябинске есть команда энтузиастов Ural Cycling Project. Увлекаются они кросс-кантри или проще говоря гонками на горных велосипедах.

— Мы живем в месте, дарующем неисчерпаемый ресурс позитивных эмоций. Это Урал, где каждое утро мы просыпаемся рядом с трассой для огненного кросс-кантри. Из наших окон видны каменистые вершины и горы покрытые густым лесом, на которые можно заехать по свободной тропе. Для нас горный велосипед — это прежде всего наслаждение, и только потом спортивный снаряд, — рассказывают активисты о своем проекте.

Команда организует заезд, который они назвали «Пирацкая гонка 2019». Она пройдет в лесу рядом с Шершневским водохранилищем, неподалеку от поселка Малиновка. К участию приглашают любителей горного велосипеда.

— Костюмы пиратов приветствуются, купаться можно,, — добавляют организаторы.

Схему проезда, маршрут гонки и дополнительную информацию можно узнать на сайте uc-project.ru.

14 июля, воскресенье

Тел.: 8 (912) 321-18-39

Стартовый взнос от 100 руб.

Концерт писателей 18+

«Мастерская творцов» — это пространство для всех, кто интересуется литературой или создает ее. Сборные концерты писателей и поэтов иногда музыкальными вставками, всегда с обратной связью, голосованием за лучшего, подарками. Проводится раз в два месяца. По итогам года проводится гала-концерт лучших, и выпускается сборник, включающий произведения всех творцов за год.

Продолжительность 2,5 часа.

14 июля, воскресенье

ресторан «Коза»

Тел.: 8 (908) 572-20-23

Начало в 15:00

Билет: 250 руб.