Как привлечь деньги: откровения 15-летнего бизнесмена из Челябинска

Пока большинство школьников маются на каникулах от безделья, 15-летний Ярослав Хусаинов из Челябинска нашел инвестора и открыл свой бизнес. А еще он выиграл грант в 100 тысяч рублей на развитие своего стартапа. Впечатляет?

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ

Зарабатывать Ярослав начал с 9 лет.

— Тогда я работал менеджером в офисе у своих родителей с 12 до 18 часов, после школы, — рассказывает Ярослав. — Я выдавал продукцию и выбивал в компьютере накладные. В день получал 300 рублей. Первая моя цель была — велосипед. В итоге купил его за 10 тыс. руб.

В 12 лет старший брат, которому тогда было 22 года, познакомил меня с сообществом молодых предпринимателей. Он хотел, чтобы я развивался, не страдал фигней. В тот момент я понял, что не хочу жить как большинство: школа, университет, работа «на дядю», квартира в ипотеку, машина в кредит и все. В этом заключается счастливая жизнь сегодняшнего человека. Но не для меня. Я стал смотреть онлайн мастер-классы и ходить на оффлайн тренинги.

Ярослав начал зарабатывать деньги с 9 лет. Фото из личного архива героя материала.

ОТ БУКЕТОВ ДО ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Чем только ни занимался Ярослав! Запускал к 8 марта идею букетов в аренду для фотосессий. Продавал пилотки и флаги к 9 мая, печенья с предсказаниями, кроссовки, электросамокаты. Не все получалось. Но он пробовал снова и снова. Иногда на свои собственные деньги, иногда приходилось занимать. Также находил инвесторов, готовых вложиться в его идеи. И это были совершенно незнакомые ему люди. Подросток показывал свои проекты с просчитанными сметами взрослым бизнесменам, не боясь, что его не воспримут всерьез. Со временем, когда он оброс важными знакомствами, это стало делать проще.

— Слышал про тебя, ты серьезный, — стали говорить ему люди с деньгами.

ПОКОРЯТЬ СТОЛИЦУ

В прошлом году Ярослав отказался давать интервью. Сказал, что у него пока больше планов, чем дел, и рассказывать не о чем. Но за год все изменилось. Во-первых, он победил в молодежной бизнес-игре в Москве. Среди всех участников Ярослав единственный был не из столицы. Он приехал туда один, без родителей. За победу получил грант в размере 100 тыс. руб. на развитие своего бизнеса.

Победа на конкурсе молодых предпринимателей и грант в сто тысяч рублей. Фото из личного архива героя материала.

Родители Ярослава, видя успехи сына, решили переехать в Москву. Это было спонтанно и быстро. Что называется, вышли из зоны комфорта.

В столице дела завертелись куда активнее. Ярослав нашел инвестора и открыл онлайн-магазин электросамокатов. На него работают несколько человек: разработчик сайта, таргетолог, продажник.

— Мы открылись недавно, пока похвастаться нечем. Приходится подрабатывать дополнительно. Раньше я занимался в театральной студии, и сейчас в Москве снимаюсь в различных роликах и фильмах, — говорит Ярослав.

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ?

Ярослав описывает собственный опыт в своем блоге, делится советами. Но иногда там попадаются и лирические посты.

— Я смотрел старые фотографии и думал о том, что 10 лет назад я был намного счастливее, чем сейчас, — признается молодой человек на своей странице во «ВКонтакте» — Я чаще улыбался, радовался каждому дню. Сейчас все поменялось. На данном этапе моей жизни бывает много проблем, разочарований. Раньше я и не думал, что нужно будет зарабатывать деньги. Я просто кайфовал от жизни.

Ярослав много думает о работе и бизнесе. Фото из личного архива героя материала.

С одной стороны, тогда Ярославу было всего пять лет, а сейчас он подросток — это один из самых сложных периодов жизни. Но возникает вопрос: а не потерял ли он свое детство, окунувшись в бизнес так рано?

— Нет, детство у меня было отличное. Я, как и все, бегал с друзьями во дворе, играл в футбол. И сейчас играю. Реже, конечно. Учеба, работа… Но стараюсь находить время на себя, — отвечает Ярослав.

— А тебе не кажется, что деньги стали для тебя смыслом жизни?

— Хороший вопрос. Если честно, на данном этапе это может быть так. Потому что сейчас я больше всего думаю о том, как раскрутить свой бизнес. Моя цель — зарабатывать 300 тыс. руб. в месяц. Но когда я добьюсь финансового успеха, смогу больше времени уделять любимым делам, а потом и помогать другим.

Ярослав посещает бизнес-тренинги. Фото из личного архива героя материала.

СОВЕТЫ ОТ ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА

Как привлечь деньги

• Люби людей. Будь добрым.

• Выращивай в себе правильные ценности.

• Внедри любые три действия, которые ты можешь сделать в течении 24 часов, чтобы твоя жизнь улучшилась.

• Не бойся совершать ошибки. Это опыт. Лучше делать хоть что-то, чем ничего.

• Не бойся предлагать свои услуги или товар другим людям, просить денег у инвесторов. В отказе нет ничего страшного. Но никто не согласится, если ты не предложишь.

• Знакомься с новыми людьми как можно больше. Вы можете быть полезны друг другу.

• Начни работать над собой или создавать что-то новое прямо сейчас. Через год ты можешь пожалеть, что не сделал это раньше.

— Я призываю, чтобы мои сверстники не стояли на месте, а развивались, читали книги, больше общались. Школьные знания — это самый минимум, который есть у всех. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно гораздо больше, — говорит Ярослав. — Кто хочет работать со мной в одной команде, запускать проекты, пишите мне в директ в инстаграме. Будем знакомиться и общаться. Также буду рад новым инвесторам, партнерам и клиентам.

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